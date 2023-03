Càmera i acció: ‘Shanghai Express’

Nonagenària pel·lícula (1932) dirigida per Josef von Sternberg i protagonitzada per la gran Marlene Dietrich. L’austríac i l’alemanya col·laborarien en set treballs cinematogràfics però potser és en aquest on el director eleva la Dietrich a categoria de gran diva, oferint-ne (en el paper de “Shangai Lily”) una imatge que ens ha passat a la posteritat, plena d’elegància, misteri i ambigüitat: rere un vel negre, semicoberta en abrics de pells o en un ambient carregat de fum.

El Shanghai Express del títol és l’exprés Pequín-Xangai, que la protagonista pren a la capital xinesa i que serà l’escenari dels girs argumentals, tant sentimentals (al tren també hi puja un antic amant d’ella) com polítics (l’acció transcorre durant la guerra civil xinesa i tant govern com rebels alteren la normalitat del trajecte). La primera i fictícia escena de la pel·lícula representa la sortida del tren, encapçalat per una locomotora blanca, obrint-se pas per un estret i bigarrat carrer ple de personatges vestits d’asiàtic (segons la peculiar visió occidental d’aquella època), nens i animals. Recordaria, en certa manera, alguns actuals trens vietnamites o tailandesos circulant a tocar de cases i de mercats i que s’han popularitzat com una atracció turística. En realitat, aquella i totes les escenes de la pel·lícula són d’estudi, com preferia Sternberg, però l’artificiositat no li resta encant. Avui es rodaria en escenaris naturals o potser digitalment i perdria tota la gràcia.

Naturalment, les dues principals ciutats xineses continuen estan comunicades ferroviàriament, ara amb el Fuxing Hao (“Renaixament”), un tren d’alta velocitat que escurça els 1.311 quilòmetres de distància fins a cinc hores. És un trajecte ràpid, còmode i segur (és de suposar), però decididament menys glamourós i excitant que el que experimenta la Marlene en la ficció cinematogràfica.

[Imatge: themoviedb.org]