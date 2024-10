Càmera i acció: ‘Ningú no és perfecte’

En realitat el ferrocarril no és, ni molt menys, el protagonista o l’escenari central d’aquesta pel·lícula, però em ve de gust incloure-la en aquesta secció perquè ¿a qui no li agrada Ningú no és perfecte? ¿A qui pot fer nosa parlar-ne? Com és prou conegut, es tracta d’una de les comèdies més reeixides i divertides del gran Billy Wilder. Estrenada el 1959 amb el títol Some like it hot , la versió catalana fou batejada amb la darrera frase del brillant final de la pel·lícula; per contra, en castellà no van trobar millor traducció del títol que Con faldas y a lo loco, una solució bastant xarona, pràctica massa usual per cert. Els concertistes Joe i Jerry (magnífics Tony Curtis i Jack Lemmon) són testimonis de la matança de Sant Valentí i per tant han de fugir cames ajudeu-me. No trobaran millor manera de fer-ho que disfressar-se i incorporar-se a una orquestra femenina on toca Sugar Kane, que no és altra que Marilyn Monroe, que serà l’objectiu sexual d’ells dos (ara Josephine i Daphne), mentre aquella va en cerca i captura d’un milionari que la retiri. Amb aquest plantejament són inevitables els equívocs i malentesos, que són la salsa de la pel·lícula.

I el tren? Bé, l’acció comença a Chicago, que és on va tenir lloc la massacre gangsteril i l’orquestra amb els dos fugitius es dirigeix a les càlides costes de Florida, on té lloc bona part de la trama fins el final. No estic en condicions d’identificar l’itinerari exacte que faria el ferrocarril ni quantes hores o dies durava el viatge el 1929, que és quan passa l’acció. El que és segur és que, com a mínim, els passatgers hi havien de passar una nit, com bé es pot veure en les divertides i tumultuoses escenes del vagó-llit (a dalt).

Un moment ferroviari a recordar? Sens dubte, la Marilyn remenant les seves sensuals corves corporals a l’andana de l’estació quan un vagó del tren deixa anar una oportuna bafarada de vapor, com d’admiració (a dalt), mentre Joe i Jerry contemplen l’escena embadalits. “Sembla de gelatina”, diu un d’ells.

[Imatges: Viquipèdia i madamechicbcn.com]