Càmera i acció: ‘Mentre dormies’

Comèdia romàntica de 1995 (While You Were Sleeping) protagonitzada per Sandra Bullock, en el paper de Lucy, una noia que viu sola amb el seu gat. Un dia té l’oportunitat de salvar la vida a un atractiu home de negocis. Ingressat inconscient a l’hospital, comencen els embolics quan la família d’ell creu erròniament que ella és la seva promesa i Lucy, al seu torn, s’enamora del germà de l’accidentat. El lector es preguntarà on és el transport que justifiqui la inclusió d’aquest comentari cinematogràfic al bloc. Doncs molt senzill: Lucy treballa venent bitllets del metro de Chicago i l’escena clau que serveix d’arrencada de la pel·lícula és quan el protagonista (Peter) cau a les vies del metro i és rescatada per Lucy.
L’estació de Chicago on es van gravar les diverses escenes era la Randolph-Wabash (a dalt). Era, perquè ja no existeix. Oberta el 1896, donava servei a les diferents línies del bucle interior (el famós L), a més de la línia North Shore (clausurada el 1963; a l’esquerra, preciós comboi d’aquella línia). Tancada el 3 de setembre de 2017 i posteriorment enderrocada, fou substituïda per l’estació Washington-Wabash.
[Imatges: Viquipèdia]
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