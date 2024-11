Càmera i acció: ‘La batalla del ferrocarril’

La bataille du rail és una pel·lícula del 1945 dirigida per René Clément que retrata el paper clau dels treballadors ferroviaris francesos en la resistència contra l’ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial. Mitjançant un estil gairebé documental, la pel·lícula narra com aquests treballadors van col·laborar en el sabotatge de trens alemanys i en el suport logístic a la resistència. La història es construeix a través d’episodis que mostren l’organització i l’enginy de la resistència ferroviària per dificultar les operacions militars alemanyes, contribuint a l’alliberament de França. Amb una narrativa coral, la pel·lícula posa èmfasi en els actes heroics de col·lectius més que en individus concrets.

La pel·lícula destaca per la seva aproximació realista, gràcies a l’ús d’actors no professionals i una cinematografia influenciada pel documentalisme. Clément aconsegueix una atmosfera autèntica, immersiva i gairebé periodística, que atorga al film un gran valor històric i emocional.

Estrenada poc després de la guerra, La bataille du rail va servir com un homenatge als treballadors ferroviaris i a la resistència francesa. Va rebre elogis per la seva representació sincera i compromesa de la lluita contra l’opressió nazi, i va guanyar diversos premis, inclòs el Premi del Jurat al Festival de Cannes de 1946.

És considerada una obra clau del cinema de resistència i un símbol de l’orgull nacional francès. Tanmateix, alguns crítics han assenyalat que el seu enfocament idealitzat podria haver exagerat el nivell de col·laboració generalitzada en la resistència.

