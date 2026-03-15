Càmera i acció: ‘French Connection’

French Connection és una famosa pel·lícula del 1971 dirigida per William Friedkin i protagonitzada per Gene Hackman i el bunyuelià Fernando Rey. No entrarem en detalls de l’argument, diguem només que es tracta d’una successió d’enfrontaments i persecucions entre narcotraficants, confidents, policies i detectius a compte d’un considerable carregament d’heroïna que arriba a Nova York, i el metro d’aquesta ciutat és l’escenari de dues d’aquestes persecucions. Una d’elles, sens dubte la més icònica del film i fins i tot de la història del cinema és la d’un cotxe conduït pel protagonista, un tal Jimmy Popeye Doyle (Hackman), corrent a tota pastilla rere un dels trens elevats de Brooklyn, on viatja un sicari de Charnier (un important narcotraficant interpretat per Rey) que a l’inici de la pel·lícula mata un policia a Marsella.
Naturalment el que més ens interessen aquí són els detalls d’aquest fragment. La línia que apareix és la BMT West End (llavors B i avui D), concretamente entre les estacions Bay 50th St. i la 62nd St. i el cotxe recorre Stillwell Av, 86th St. i New Utrecht Av. (a la dreta) per sota les arcades del metro elevat. El rodatge de la seqüencia, que va durar cinc setmanes, no fou senzill. El cotxe, conduït per un especialista, el van fer circular a uns 145 km/h per aquells carrers sense tallar la circulació, amb trànsit, conductors i vianants reals i, significativament, sense permisos per fer-ho, ni de les autoritats municipals ni de les del metro: en aquest cas van subornar un empleat amb 40.000 dòlars i un bitllet a Jamaica.
El metro de la ciutat de la gran poma apareix també en una altra escena on dos dels protagonistes, Charnier i Popeye, es persegueixen l’un a l’altre jugant al gat i a la rata tot entrant i sortint dels vagons a l’estació Grand Central (a dalt), de la línia Shuttle 42th St, per cert la més curta del metro de Nova York. Finalment, qui aconsegueix deslliurar-se és Charnier, fent un irònic bye-bye a Popeye des de la finestreta del vagó.
I amb això també diem bye-bye per avui.
