Càmera i acció: ‘Compartiment núm. 6’

Compartiment número 6 (Hytti nro 6) és una coproducció finlandès-rus-estoni-alemanya del 2021, dirigida per Juho Kuosmanen i basada en la novel·la homònima de Rosa Liksom. Tracta de Laura, una jove finlandesa que fa amistat amb Liokha, un miner rus, durant un trajecte ferroviari entre Moscou i Murmansk. La jove es dirigeix a l’illa d’un llac de la península de Kola per estudiar els petròglifs de Kanozero (descoberts el 1997, a dalt). Com ja es veu venir, el nus de la pel·lícula és el progressiu acostament entre la jove arqueòloga i el miner, groller i impertinent, en el compartiment del tren que dona títol a la pel·lícula.
Tindran dos dies sencers per acostar-se i conèixer-se perquè aquest és el temps que tarda el tren en anar entre les dues ciutats abans esmentades, separades per 1.500 quilòmetres. Amb escala a Sant Petersburg, la major part del seu trajecte transcorre per sobre del Cercle Polar Àrtic, raó per la qual el tren diari que serveix la línia es diu Arktika (a dalt). Murmansk, com a destinació final del ferrocarril (a l’esquerra), és una ciutat de 270.000 habitants fundada en ocasió de la construcció de la línia el 1915, a les acaballes del règim tsarista, per connectar el centre de Rússia amb l’Àrtic. La seva situació geogràfica, afavorida pel corrent del Golf, la feu apta per ser port de la flota russa. Encara que avui ha perdut pistonada (i població), potser el renovat interès per l’Àrtic, afavorit per les noves coordinades internacionals, farà que la ciutat experimenti una revifada i, amb ella, la línia que la uneix amb Moscou, una mena de germana petita del Transiberià.
[Imatges: laaventuracine.com, visitmurmansk.info, railrussia.com, depositphotos.com]
