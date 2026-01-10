Caldria instaurar el Dia del Metro?

Encara que pugui semblar una mica estrany, no existeix el Dia Mundial (o Internacional) dels Metros. Tenim els justificats Dia de la Llibertat de Premsa (3 de maig) o el Dia de la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil (19 de novembre), els innecessaris Dia de la Truita de Patates (9 de març) o el Dia de l’Ex (14 d’abril) i els sorprenents Dia de Parlar a l’Ascensor (28 de juliol) o el Dia del Xampinyó Farcit (no és conya, 4 de febrer); tenim dies per donar i vendre, però el Dia dels Metros no.
Segurament ja s’ha proposat la seva instauració però ho desconec. En tot cas, opino que hauria de ser avui 10 de gener. La raó és que fou aquesta data del calendari de 1863 quan començà a rodar a Londres el primer suburbà del món (a dalt). La declaració de Dia Internacional del Metro hauria d’anar a càrrec no sé si de l’ONU, de la UITP (l’organisme internacional del transport) o d’algun altre dels innombrables organismes o entitats de la cosa dispersos pel món, que s’encarregarien de preparar un programa arregladet (no caldria que fos costós) per a gaudi d’interessats en el més eficaç dels mitjans de transport urbà.
La mateixa font que m’ha permès saber del Dia del Xampinyó Farcit (la IA, és clar) també m’informa que sí que hi ha constància d’un Dia Nacional del Metro no oficial, el 3 de novembre. Sorgí el 2015 a internet, com no, quan afecciónats de tot el món, però bàsicament dels Estats Units, compartiren la seva dèria i el seu entusiasme a la xarxa, que immediatament decaigué. No se n’ha sentit a parlar mai més. També existí un altre precedent, si bé agafat amb fils, a la República Dominicana. Algun bromista proclamà un 12 d’agost com a “Dia del Metro”. El 12 d’agost no es celebrava res especial però serví per criticar la inoperància dels polítics locals, omplint-se la boca amb “dies de” i altres commemoracions però sense agilitar les obres del metro de Santo Domingo que, finalment, fou inaugurat pel president Leonel Fernández el 2009 (a dalt).
[Imatges: genteyold.com, metrodesantodomigo.worspress.com]
