Arriben bones notícies de Barcelona, pel que fa a la preservació del patrimoni ferròfil de la ciutat. Com tot a la vida, aquestes notícies s’han d’agafar amb pinces, més si tenim en compte que procedeixen dels responsables municipals de la cosa i, ja se sap, quan és l’anunci d’un polític encara s’ha d’anar amb més peus de plom i no llançar campanes al vol. Tot i així, concedim-li a l’alcalde Collboni i la seva tropa un marge de confiança, ara que ve Nadal.
Bé doncs, dos són els anuncis que ens han fet les darreres setmanes, dos anuncis llargament esperats. En el marc de la inauguració de l’exposició de Vehicles antics del Metro de Barcelona, a la Farinera del Clot (d’obligada visita, cosa que jo encara no he pogut fer malauradament), Jaume Collboni va venir a dir que finalment l’Ajuntament es pren seriosament el Museu del Transport, tan justament reivindicat els darrers anys. No recordo el contingut exacte de les seves paraules però sí que va donar a entendre, amb aquella oblíqua manera que tenen els polítics de no dir les coses clares del tot, que el Museu serà una realitat: “hem esperat a tenir-ho tot lligat”, van ser, més o menys, les paraules que va deixar anar. Prudència, doncs.
L’altra bona nova, potser més inesperada, ha consistit en l’anunci (un altre futurible…) que l’any que ve tornarà a circular el Tramvia Blau. Dic inesperada perquè el nostre entrenyable amic de l’avinguda del Tibidabo dormia el son dels justos i patia l’oblit de l’actualitat ciutadana, si no era pels periòdics recordatoris, tenyits de reivindicació, que els amics ferròfils penjaven a les xarxes socials. No sabem si aquestes reclamacions hi han influït, el cert és que ben aviat l’enyorat tramvia tornarà a ascendir, grinyolant lentament, fins a la parada del funicular, reprenent així un servei cancel·lat sine die a l’època d’aquella alcaldessa d’infaust record.
Brots verds a Barcelona?
