Adeu, amiant

¡Que no se li passi a aquest bloc fer-se ressò de l’estrena dels trens de la sèrie 7.000 del metro barceloní, dilluns passat! En total, s’incorporaran a la xarxa 26 combois a la línia 3, als quals s’hi sumaran en un futur altres 24 de la sèrie 8.000 a la línia 1, fabricats tots per Alstom i que representen la compra de material ferroviari més important de la història de TMB: 319 milions d’euros. Per cert que en el moment del contracte, signat el 2019, la companyia francesa es comprometé a servir el primer tren en onze mesos i a la vista està que no va poder cumplir la paraula.

La posada en marxa dels trens tingué lloc a l’estació Trinitat Nova, amb l’assistència de Juli Fernández, conseller de Territori, i Laia Bonet, presidenta de TMB, que en sengles discursos van destacar les millores dels nous vehicles en termes de fiabilitat, eficiència, accessibilitat i sostenibilitat. Per exemple, els viatgers gaudiran de passadissos i portes més amples, més espai per allotjar fins a quatre cadires de rodes o polsadors de parada més accessible a persones amb mobilitat reduïda. En el capítol tecnològic, els combois incorporen pantalles digitals i càmeres de videovigilància en temps real, baix nivell de soroll i disponibilitat de ports USB per a la càrrega de dispositius mòbils.

Però potser la dada més significativa de la notícia de l’estrena dels trens és que suposarà la progressiva substitució de la retirada dels de les sèries 3.000 i 4.000, els més antics de la xarxa, i amb ells l’eliminació de l’amiant dels vehicles del metro. Esperem que la presència d’aquest element nociu per a la salut no sigui ara una excusa per desballestar els combois jubilats i no conservar-ne almenys un de cada tipus amb vistes al desitjat Museu del Transport barceloní.

[Informació i imatges: beteve.cat]