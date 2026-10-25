Accident a Sao Paulo

Els brasilers estan avui cridats a les urnes per decidir entre Bolsonaro (fill) i Lula da Silva, però aquella gran república sud-americana és també notícia per un altre fet relacionat amb el tema que ocupa aquest bloc. Una grua de grans dimensions es desplomà ahir dissabte (esquerra) sobre el recorregut d’un monorail de Sao Paulo i el primer tren que passà i hi impactà, de manera que acabà caient (la grua) en un carrer força transitat. Malgrat l’aparatositat de l’accident (els nombrosos vídeos que circulen en xarxes així ho corroboren), només cal lamentar un ferit lleu (una lesió al peu) de l’operador de la grua i desperfectes a la via pública.
Sao Paulo, una metròpoli que ja arriba als 11,5 milions d’habitants, té no una sinó dues línies de monorail, la 15-Prata (accidentada) i la 17-Ouro, que juntament amb sis línies subterrànies o elevades conformen la xarxa del metro de la ciutat (dreta). La 15-Prata fou inaugurada el 2014. Actualment uneix les estacions de Vila Prudente (on pot fer-se enllaç amb la línia 2) i Jardim Colonial, 11 en total que és previst que arribin a 18 si s’acompleixen els plans previstos d’ampliació. Potser la inaugura el nou president. Qui serà dels dos?
* Crèdits de les imatges: chatgpt.com, Instagram, Viquipèdia.
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