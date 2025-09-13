A mode de queixa

En el marc de les activitats per commemorar el centenari del metro barceloní, TMB ha programat un seguit de visites guiades a llocs o instal·lacions de la xarxa que normalment resten fora de l’abast de la gent. Aquestes “jornades de portes obertes” ja van iniciar-se fa algun temps amb la possibilitat d’accedir al Centre de Control o als simuladors de conducció del metro, que vaig tenir l’oportunitat d’experimentar. Per als mesos de setembre i octubre la companyia de transports ha programat noves visites a llocs tan suggeridors com les estacions fantasma de Correos (a la imatge) o de Gaudí, l’escala de cargol de l’antic edicle d’Urquinaona, els tallers de Santa Eulàlia i ZAL i la subcentral elèctrica de Mercat Nou, a més de noves sessions al Centre de Control i als simuladors.
No cal dir que, atès l’alt grau d’interès de moltes d’aquestes instal·lacions, esperava amb candaletes el dia D i hora H (dimarts 9, a les 10 hores peninsulars) per formalitzar-ne la inscripció en alguna d’elles. Malauradament això no va ser possible. La web encarregada de facilitar-ho es va col·lapsar des del primer moment, no se sap (perquè no ens ho van aclarir) si per l’allau de demandes (una mica el que passa en alguns concerts multitudinaris d’artistes famosos) o més senzillament perquè l’estructura informàtica no estava ben dissenyada. Una bona estona després, quan ja era possible fer la reserva d’entrades, ai las, tot estava esgotat. La decepció i l’emprenyamenta de la gent foren prou evidents i així es va fer constar a les xarxes. Queixes de falta de previsió, de mal disseny del programa informàtic, de poca serietat… qualsevol de les explicacions que donéssim els frustrats afeccionats al metro podien ser certes. Per la meva part, només se’m va ocórrer que comentar que tot això ja era de previsible, que no ens venia de nou.
Amb l’antecedent de les entrades a les anteriors visites (que també es van esgotar), els responsables de la cosa ja podien haver intuït que una visita nocturna a l’estació de Correos o a la d’algun dels tallers del metro per força havia de concitar molt interès i demanda per part de molta més gent que els pocs milers de places que es van anunciar, i si per alguna comprensible raó no era possible oferir-ne més, calia que el sistema informàtic funcionés a la perfecció. Definitivament, TMB està tractant el centenari del seu (i nostre!) metro amb notable displicència. Ja no és només el fet que comencés els actes després del 2024 (quan la lògica manava fer-ho abans del dia del centenari), és una mica tot plegat, des l’insuls logotip que es van treure de la màniga fins a algunes de les propostes d’activitats, fetes com per obligació. Ja no diguem l’absoluta manca de compromís sobre un futur Museu del Transport que, això sol, serviria per compensar el baix nivell del centenari. Ara s’hi afegeixen els contratemps tècnics per assignar unes simples entrades a les seves instal·lacions. Perquè volem creure que els contratemps foren, efectivament, tècnics i involuntaris, no una altra cosa…
[Imatge: tmb.cat]
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!