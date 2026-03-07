‘مقدس’ (‘Mare de Déu!’)

Iran al centre de l’actualitat des de fa una setmana. Ja ens vam apropar al país dels perses fa algun temps, parlant del tren del xa, però mai hem fet esment del metro de la seva capital, Teheran. Projectat als anys setanta, els esdeveniments històrics (revolució dels aiatol·làs primer i la guerra amb Iraq després) determinaren que la construcció s’allargués anys i anys fins que, finalment, el 1999 començaren a circular trens entre Sadeghie i Karaj (actual línia 5, en realitat un tren de rodalies) i el 2000 entre Sadeghie i Imam Khomeini (línia 2, ara sí un metro estricte pel centre de la ciutat). Actualment transporta cada dia tres milions de passatgers. Totalitza en aquests moments set línies i 160 estacions, una xarxa que, en la seva major part no es veurà afectada pels bombardeigs que estan patint els seus habitants aquests dies. És un dels avantatges que tenen els metros en aquestes situacions bèl·liques: no només resten intactes sinó que constitueixen un bon refugi per a la població.
Navegant una mica per la xarxa m’ha aparegut una curiositat que desconeixia per complet. Resulta que el metro de Teheran, la capital de l’Iran islamista, té una estació dedicada a la Mare de Déu. Tal qual. És l’estació Maryam-e Moghadass (‘Santa Maria’ en persa) de la línia 6, inaugurada l’octubre passat i situada ben a prop de la catedral armènia de la ciutat. El disseny inclou arcades i voltes recordant una església i un relleu amb les figures de Jesús, un colom simbolitzant l’Esperit Sant i, naturalment, Maria (a sota), “la dona divina que va despertar el món amb la seva puresa i criant un gran profeta”, en paraules d’Ali Reza Zakani, l’alcalde de Teheran. Com és sabut, o caldria que es sabés, l’Islam considera Jesús un profeta a respectar, com també la Mare de Déu. De fet, en l’origen de la sorprenent decisió de dedicar tota una estació de metro a una religió “rival” està la voluntat de les autoritats religioses i polítiques (són el mateix) d’aquell país de mostrar obertura i tolerància envers altres creences. Molts hi veuen una hipòcrita postura del règim que, mentre intenta netejar la seva imatge amb Maryam-e Moghadass, la repressió contra els cristians, especialment els conversos des de l’Islam, es manté inalterada: el 2024, 96 cristians van ser condemnats a 263 anys de presó en total, segons organitzacions defensores dels drets humans, mentre algunes esglésies són assaltades i el culte en persa (!) està prohibit.
Ens hem allunyat una mica de la temàtica del transport. Tornem-hi, i amb això cloem per avui l’apunt, per anotar que també al metro de Teheran regeix la separació entre homes i dones als seus vagons (a dalt). Atès el rigor amb què es tracta aquesta qüestió en aquell país, no ens hauria de causar cap sorpresa. El que sí que ens en segueix causant es trobar-nos una estació dedicada a la segona figura del cristianisme, fet que ens hauria de fer reflexionar i matisar les nostres idees sobre la realitat mundial, en aquest cas la iraniana, moltes vegades envaïdes de prejudicis i idees preconcebudes.
