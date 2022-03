‘Киевский вокзал’

Que vol dir, en rus, “estació de Kíiv” a Moscou. Efectivament, la ciutat té una estació de ferrocarril amb aquest nom, ja que des d’allí surten els trens que tenen com a destí la capital ucraïnesa (i d’allí cap a altres ciutats de l’Europa de l’est). Altra cosa és que hi arribin des de fa dues setmanes. Ho ignoro, però el més probable és que les connexions ferroviàries estiguin suspeses per raons òbvies. L’existència d’aquesta estació cobra ara una significació especial.

Construïda entre 1914 i 1918, és a dir, en els convulsos temps de la I Guerra Mundial i la Revolució Russa (dalt, imatge del 1917), fins el 1934 fou coneguda com estació de Briansk. Es va decidir construir-la el 1912. Coincidint amb el centenari de la batalla de Borodinó, en què les tropes russes es van enfrontar amb les napoleòniques, la commemoració justificà la construcció del pont Borodinsky i de l’estació de tren, a l’inici de la carretera que mena a Borodinó.

Es tracta d’un edifici d’estil neoclàssic, un notable monument arquitectònic i d’enginyeria dissenyat per Ivan Rerberg i Vladímir Xúkhov (dalt). L’espai interior, de 321 metres de longitud, 47,9 d’amplada i 28 d’altura, format per 11 andanes i 12 vies (esquerra), és cobert d’un enorme vidre arquejat en forma de paràbola sostingut per vigues d’acer. Destaca la torre del rellotge, de 51 metre d’altura. La decoració escultural i pictòrica del seu interior està relacionada amb temes de la guerra napoleònica.

En situació de normalitat, era possible arribar a Kíiv mitjançant tres expressos diferents: el Stolichny Express, el Kíev i l’Ukrayina, tots tres operats per companyies ucraïneses (i la primera també pels ferrocarrils russos). En situació de normalitat…

