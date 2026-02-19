QUÈ MÉS HA DE PASSAR PER FER UNA VAGA GENERAL?
Portem infinitat d’anys amb uns serveis ferroviaris estatals tercermundistes, moltes línies sense cap millora estructural. I algunes sense ni desdoblament des de fa més de 100 anys.
Porten setmanes fent “obres d’urgència” en el seus trams més perillosos, que ja ho eren abans del mortal accident, fruit de la desídia d’un estat depredador.
Les autovies i carreteres s’apedacen quan la circulació esdevé ja perillosa i provoca accidents. Moltes col·lapsades per la manca d’infraestructures adequades per al transport de mercaderies per tren.
El món educatiu fart de ser oblidat, amb sous cada vegada més devaluats, sense recursos estructurals, amb barracons provisionals que esdevenen definitius, mancances de personal per atendre la creixent diversitat de l’alumnat i una matrícula viva distorsionadora.
Els professionals de la sanitat revoltats per les condicions de treball, les guàrdies esgotadores, poc personal a l’atenció primària, un sistema de salut estructuralment a punt de fer fallida per la previsible jubilació de tota una generació de metges, amb fuites de personal dels diferents estaments cap a altres països on són més valorats els seus serveis.
Una emergència social en relació a un dret fonamental com és l’habitatge, absolutament fora de l’abast d’un sector creixent de la població, especialment dels joves.
Uns nivells molt alts de precarització social, amb un percentatge d’infants en risc de pobresa del 34 %.
Una manca de compromís per donar suport a sectors vitals per al País, com agricultors, ramaders i pescadors. Vitals per ser autosuficients i no dependre de productes foranis de dubtosa qualitat.
Uns mitjans de comunicació en general al servei de les classes dirigents i dels partits polítics, començant pels directament dependents de la Generalitat, transformats en eina de propaganda i d’evasió acrítica de la població.
Uns nivells de corrupció institucionals fins i tot a costa del funcionament de serveis tan sensibles com la protecció de la infància i l’adolescència en situació vulnerable.
Qualsevol podria anar afegint greuges que hem de suportar els catalans, començant per l’històric robatori fiscal, la mentida i el foment de la catalanofòbia peninsular com a eina electoral…
I continuant per la impossibilitat de viure en català a casa nostra, tractant de convertir-lo en residual.
Tot això i més. I ens podem preguntar, què més ha de passar perquè s’aixequi un clam global, farts de tant de caos i d’ignomínia?
Ja fa temps, alguns xulejaven d’haver-nos destrossat el sistema sanitari. Des de fa anys fan el mateix amb l’ensenyament, les infraestructures, la llengua i la cultura… I els “nostres”, els que teòricament ens haurien de defensar, mostrant un comportament autista.
Què més ha de passar? Estem anestesiats, espantats o massa amorrats a la pantalleta? Espavilem, perquè les coses van a pitjor. Fixem-nos en la tendència dels darrers anys.
Catalunya a prop del col·lapse i no hi ha cap veu, sigui d’un partit, d’un sindicat, d’una organització cívica que proposi una vaga general? De professionals i d’usuaris. Perquè tot això afecta a la totalitat de la població, a treballadors i a empresaris, a gent del sector primari o terciari, a natius i a nouvinguts, a joves i a jubilats. Abans no sigui massa tard, vaga general i posem el País potes enlaire. Evidentment, és poc probable que es faci, però anem-ne parlant i fem bullir l’olla, com a mínim per despertar consciències.
Ara, encara que tinguem clar que l’única solució possible és la independència, silenci, no ho diguem pas, que encara hi haurà partits, sindicats i entitats que no s’hi afegiran amb l’excusa que estem polititzant el desastre…Quins nassos!