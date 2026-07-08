ILLA, ELS PEATGES I EL CIMENT ARMAT
En seu parlamentària, si és que el de la Ciutadella es pot considerar plenament un Parlament, el “President de tots” ( de tots els soferts, espiats, atonyinats, espoliats, odiats i menyspreats catalans) va fer un comentari qüestionant si la mesura d’eliminar els peatges de les nostres principals autopistes havia estat una bona mesura. I ja es dona per fet que caldrà reinstaurar-los. El país del fem i desfem.
S’ha de ser molt cínic o tenir la cara molt dura per plantejar així la qüestió. Analitzem alguns dels fets comprovables:
-Es va reclamar llargament l’eliminació dels peatges perquè a Catalunya els estàvem pagant des de feia dècades, havent representat per a les empreses adjudicatàries uns beneficis fora mida: les despeses de construcció i conservació s’havien amortitzat desenes de vegades. Beneficiaris: la Caixa i altres empreses de l’ÍBEX.
-Ben pocs peatges més hi ha a Espanya. I en alguns casos com en el cas de les radials de Madrid, com que no eren rendibles perquè disposen d’autovies gratuïtes, es varen rescatar amb els diners de tots. Seguint la norma del capitalisme mesetari que quan un negoci funciona, millor per a l’empresa, i si fracassa, doncs es tira de diners públics.
-El desastre en que s’ha convertit circular per la principal autopista que creua de sud a nord el nostre País té moltes causes: no hi ha una carretera nacional N-2 i altres paral·leles amb alta capacitat. En alguns trams se l’havia qualificat de “carretera de la mort”. Les obres d’ampliació i desdoblament s’han eternitzat, de vegades a un ritme de construcció d’1 km per any.
-Mentre hi havia peatges a l’autopista, hi havia un cert manteniment de la via i un servei d’atenció a les incidències. Ara, com amb tot el que depèn del govern central, tot és pura deixadesa: res d’invertir a Catalunya. Model Rodalies. Model desastre. Model enderroc.
-Tothom sap que la gran concentració actual de camions a les que eren considerades vies ràpides és causat per la gasiveria de les autoritats de l’estat de no executar el corredor mediterrani, reclamat des de fa 20 o 30 anys. Els diners europeus es desvien per fer el “Corredor Madriterrani” origen i fi de totes les comunicacions del món mundial.
-Voler imposar un peatge ara és de cretins: d’acord que hi ha una directiva europea que proposa instaurar un sistema de pagament per a qui les usi. Però recordem que es pagava i s’hauria de pagar per circular amb rapidesa i seguretat. Algú creu que retornant als peatges es solucionarà alguna cosa i es podrà circular com abans? Comparat amb anys enrere, la població del territori ha augmentat, i també les importacions i exportacions, el turisme motoritzat, etc. I les vies de comunicació paral·leles continuen com estaven.
-Potser hi podríem anar afegint arguments. Però la qüestió més greu és una altra: no hi va haver cap veu al “Parlament” que li respongués d’una manera digna? Que li tirés en cara el càstig a que ens té sotmesos el govern central, el dels amics del “President”, que sembla haver adoptat cada vegada més el paper de l’escolanet de la Moncloa? Potser ens cal començar a preparar una escombra gegant i fer neteja a fons de tot l’hemicicle. I al dir tot, vull dir tot.