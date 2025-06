ENS HI JUGUEM L’ASSEMBLEA

D’entrada, algú hauria d’explicar per què es fa una Assemblea General Ordinària o AGO, de forma telemàtica i no presencial, com s’ha fet sempre, en l’única trobada massiva anual dels socis. On cada punt de l’ordre del dia es presenta i es vota. On tothom, prescindint de la seva edat, sap aixecar una cartolina verda o vermella. On la gent sent que forma part d’una entitat potent. On es pot connectar amb companys de diferents territoris. Fer-ho telemàticament no és un senyal de progrés. És una mostra de temor a la realitat. O potser més fàcil de manipular el vot?

Perquè Les votacions en aquesta AGO, que es faran aquesta darrera setmana de juny, sens dubte, marcaran el futur de l’Assemblea. Si s’aprova la proposta de modificació dels Estatuts i RRI de l’entitat, aquesta canviarà de tarannà, i perdrà, a la meva manera de veure, la seva característica que l’ha fet diferent de les altres entitats i organitzacions de la societat civil. I l’única que, ara com ara, defensa la vigència del Primer d’Octubre del 2017.

Enmig d’una gran faramalla de modificació de molts articles, cal assenyalar 3 característiques fonamentals: la supressió dels 2/3 de vots per escollir els càrrecs més rellevants; la possibilitat de retorn d’antics Secretaris Nacionals i el major control de les Assemblees Territorials. Amb això es perd la necessitat de consens, augmenta la possibilitat de control de l’entitat per faccions polítiques i es posa en perill el funcionament assambleari, acostant-se a l’estructura piramidal de partits polítics i altres entitats civils que, actualment ja estan en mans de partits. Ens hi volem assemblar?

De fet, en les darreres eleccions al Secretariat de l’Assemblea ja es va enregistrar la victòria d’una tendència, no publicitada, però evident, de controlar la nostra entitat aprofitant el carisme de Lluís Llach, de la mateixa manera que s’ha controlat el Consell de la República amb en Jordi Domingo. Tot quadra. I això no és imaginar conspiracions, en tenim documentació. En tot cas, transcric un paràgraf de les instruccions donades als candidats al Secretariat de l’Assemblea a les eleccions de l’any passat per part d’un col·lectiu:

Assemblea General Extraordinària: S’ha de celebrar en un termini de 4 mesos, com a màxim, des de la constitució del nou SN, amb aquests punts bàsics:

S’ha de celebrar en un termini de 4 mesos, com a màxim, des de la constitució del nou SN, amb aquests punts bàsics: Elaboració d’un Nou Full de Ruta Reforma dels Estatuts, entre d’altres temes per: Canviar la norma sobre la reelecció d’antics S.N. Preveure una representació pública de l’ANC plural, col·lectiva, separant aquesta representació de la Presidència i assignant la representació als responsables dels temes que es volen fer públics Creació d’un Consell Assessor del S.N. Elaborar una nova “Delegació de funcions” del Secretariat Nacional al Comitè Permanent



Aquest programa l’estan executant pas a pas. Si ara se surten amb la seva de canviar els estatuts, en tindran un control des de dins del Secretariat, no per la porta del darrera com fins ara.

I quin és l’objectiu de tot això? Evidentment, posar l’Assemblea al servei de forces polítiques concretes, transformar-la en un instrument de mobilització de les seves campanyes. I no precisament com una entitat transversal de l’independentisme. Curiosament, aquesta tropa era la que va batallar durament per fer descarrilar l’opció de la Llista Cívica, perquè, deien, convertiria l’Assemblea en un partit, mancada de transversalitat. De fet s’hi oposaven per no perjudicar cap opció política independentista “tradicional”. En tot cas, el que ara pretenen aconseguir és pitjor, perquè pot acabar controlada per partits nominalment independentistes, però autonomistes en la seva pràctica des de fa més de 7 anys. I això pot portar a la irrellevància de la nostra entitat, arrossegada pel descrèdit de la classe política independentista. I si no ho aturem, qui mobilitzarà les bases independentistes a partir d’ara?

Per això és important que els socis de l’Assemblea votem no a la proposta de modificació dels nostres documents bàsics que es farà els dies 29 o 30 (diumenge o dilluns) en votació única.

Penseu-hi: Ens hi juguem l’Assemblea!