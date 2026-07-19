El “dia de l’orgull” a Barcelona i la Barcelona que vull.
No m’agrada la denominació d’orgull aplicada a aquest col·lectiu, el nom del qual creix incansablement en l’ús de totes les lletres de l’abecedari. Tampoc aplicat l’“orgull” a qualsevol altre col·lectiu. Sembla endevinar-s’hi un cert sentiment de superioritat que no crec encertat: tots, en definitiva, ens hem de sentir orgullosos de ser com som, en el tema de l’adscripció de gènere o en qualsevol altre aspecte social, cultural, polític, religiós … respectant, obviament, els posicionaments de tothom, tant a nivell individual com col·lectiu.
Pel que fa a les manifestacions fetes per mandataris de la ciutat i del Govern, remarco: “El batlle Collboni ha celebrat la candidatura de la ciutat per acollir el World Pride 2030, i ha destacat Barcelona com a punt de trobada per a la diversitat i el respecte als drets humans, tot recordant que la ciutat va acollir la primera gran manifestació a favor de la llibertat l’any 1977. El conseller Dalmau ha expressat l’orgull de participar en una jornada de lluita i ha situat Catalunya com a baluard en la defensa de drets i llibertats.”
Estic profundament en desacord amb aquestes paraules per diferents i molt importants raons:
- Ja n’hi ha prou de la política d’organitzar grans esdeveniments del món mundial a Barcelona. Ara es pretén el World Pride, però abans hem tingut: la copa Amèrica, l’espectacle esperpèntic de la Fórmula 1 al Passeig de Gràcia, la fastuosa operació Sagrada Família-Gaudí amb la visita papal, el Congrés Mundial de Mòbils, l’inici del Tour de França, l’ISE o fira de referència mundial en el sector de la integració de sistemes audiovisuals. I el ressò que es va voler donar a la ciutat com a origen de la “Flotilla” en direcció a Gaza. Per no parlar de la periclitada iniciativa del Fòrum de les Cultures ja fa més de 20 anys, per mirar d’allargassar l’orgull barceloní postolímpic.
- Ja n’hi ha prou de voler fer créixer internacionalment el nom de la ciutat com a capdavantera mundial de les més variades activitats, fires, congressos, actes esportius i similars. Potser sí que molts barcelonins se sentin orgullosos de pertànyer a la ciutat líder en tants aspectes. Jo no estic en aquest col·lectiu, obviament.
- Aquests esdeveniments responen a iniciatives dels nostres polítics per deixar una petjada personal que permeti recordar el seu pas pel càrrec i, de passada, per promocionar-se internacionalment i acaparar minuts i més minuts dels mitjans de comunicació, públics o privats al seu servei, facilitant la seva possible reelecció.
- A més, aquesta acumulació d’esdeveniments extraordinaris, “el món ens mira” deuen pensar els nostres dirigents, té una conseqüència inevitable: Barcelona, com a “ciutat dels prodigis” serà cada vegada més desitjada pel turisme, pels expats i pels fons voltors. I això ja sabem que representa la mort del petit comerç, la gentrificació, l’expulsió dels seus habitants, especialment dels joves, per manca de possibilitats de residir-hi.
- Indubtablement, argumentaran que aquesta política de ciutat entesa com a parc temàtic genera beneficis. No ho dubto. Però cal fixar-se en qui en surt beneficiat: les multinacionals hoteleres que cobren preus estratosfèrics i paguen sous de misèria als cambrers i personal de neteja, vinguts d’arreu del món atrets pel somni de la civilització del consum desaforat. Així és com la progressia espanyolista entén la redistribució de la riquesa. Així és com es fa créixer la població però no el nivell de vida.
- Vull remarcar també el cinisme dels senyors Collboni i Dalmau. Sobretot quan afirmen que la ciutat és un model de respecte a la diversitat i dels drets humans i les llibertats. No va ser el seu partit un dels que varen ajudar a esclafar les llibertats dels catalans en general i dels barcelonins en particular quan l’octubre del 2017 es va organitzar un referèndum per manifestar i aconseguir l’alliberament de l’estat opressor del qual ells en són un dels més fidels guardians? Això sí: ells són els paladins de “totes les causes justes”, mentre no sigui la llibertat de Catalunya.
- Com a corol·lari de tot l’esmentat, una de les raons per promocionar la Barcelona capdavantera de qualsevol astracanada és fer servir la fórmula per omplir els telenotícies i les capçaleres dels mitjans esclavitzats per la política de subvencions per tenir-nos distrets. I que no es parli del dia a dia, de les dificultats per trobar habitatge, per redreçar un ensenyament al límit de la supervivència i la desorientació, d’una sanitat impotent per atendre els pacients en un termini raonable, d’unes estructures ferroviàries ruïnoses, unes carreteres i autopistes que són qualsevol cosa menys vies ràpides, una pagesia i ramaderia escanyades i mortificades per la paperassa, unes petites i mitjanes empreses indefenses davant les grans multinacionals i empreses de l’ÍBEX. Unes minúcies que potser són “allò que realment importa a la gent” com ells diuen quan els convé no parlar de la llibertat del nostre País.
- Finalment, com a resum, jo no vull que Barcelona sigui la capital mundial en cap dels aspectes esmentats. El meu desig, i crec que el de la majoria de ciutadans, és que Barcelona sigui la capital mundial per la qualitat de vida dels seus habitants, on puguem viure feliços, recompensats pel nostre esforç diari, gaudint d’un lloc amable on arrelar. On la gent pagui els seus impostos de bona gana, amb la seguretat que a canvi rebran uns serveis públics eficaços. On ningú no hagi de dormir als portals, on es creïn llocs de treball qualificats, no en condicions de semiesclavatge. I, sobretot, un lloc on la llengua i la cultura pròpia, el seu tarannà, el seu civisme, la seva solidaritat siguin la clau de volta d’una societat culta, lliure, desvetllada i feliç.