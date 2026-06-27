Pedro Sánchez. Valencians caribenys i mediterranis. València Bàsquet i el català. Independentistes valencians. (2026-06-27)
Actualització: 2026-06-27. 02.38
Pedro Sánchez. Valencians caribenys i mediterranis. València Bàsquet i el català. Independentistes valencians. (2026-06-27)
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PUBLICAT COM A COMENTARI A L’EDITORIAL DE VILAWEB:
Sánchez està sol i així no pot continuar governant. (Vicent Partal. Editorial. VILAWEB. 24.06.2026).
El president del govern espanyol hauria d’entendre que no pot governar quan tots els qui el van elegir ja li han retirat la confiança i li resten solament els aplaudiments fanàtics dels de casa.
++++https://www.vilaweb.cat/noticies/sanchez-esta-sol-i-aixi-no-pot-seguir-governant/
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COMENTARI DE JOANJO AGUAR MATOSES. (27.06.2026. 02:37 hores).
Pedro Sánchez. Valencians caribenys i mediterranis. València Bàsquet i el català. Independentistes valencians. (2026-06-27)
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Cite l’Editorial de Vicent Partal: “Un govern que ni avança en allò que va pactar, ni gosa convocar res, no és pas un govern: és una sala d’espera.”
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RESPOSTA MEUA: Jo diria que, més bé, sembla un tanatori i que estan vetllant a un mort en vida, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Requiescat in Pace. AMÉN. I ara, San Pedro, ves-te’n a Roma amb el teu venerat successor, el papa Lleó XIV, també un gran defensor de la “lengua española”, igual que tu.
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Cite l’Editorial: “Un president del PSOE que resisteix per resistir […] prepara, dia rere dia, el terreny a la mateixa extrema dreta que diu témer i voler frenar.”
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RESPOSTA MEUA: Totalment d’acord. Quan més resistisca Pedro Sánchez al capdavant del govern espanyol, per tapar tots els seus casos de corrupció, més legislatures ens governarà la dreta i l’extrema dreta a continuació, a tot l’Estat espanyol. Això està cada vegada més clar. Caldria convocar eleccions ja, perquè, si no, les victòries successives de la dreta i ultradreta espanyolista ens passaran per sobre com una piconadora de carn. I sempre argumentaran, adreçant-se al seu electorat: “¿Qué queréis, volver al sanchismo, la mentira, la corrupción y la manipulación…..?” I tornaran a recollir una cabassada de vots.
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Si a Pedro Sánchez no el suporten ni “els amics” independentistes catalans, de tant que els ha enganyat. Si a Pedro Sánchez ja no el segueix ni la seua pròpia ombra….. ¿Com van a seguir votant-lo els espanyols més castellanistes i recalcitrants?
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Fent l’equivalència, seria com preguntar-nos a nosaltres: “¿Què voleu, tornar al govern d’Aznar, Zaplana i Camps…..?” “HOME!! NI BOJOS, XÈ!!!!”
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Aprofitant que parlem de Pedro Sánchez, el president agonitzant, jo voldria afegir una altra cosa sobre ell, referent a la seua empatia i humanitat. Concretament, sobre la humanitat que ha demostrat envers dos tipus de valencians: els valencians europeus i els valencians americans. Si continueu llegint, ho entendreu…..
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Reflexió arran del doble Terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquest passat dimecres 24-6-2026, al vespre, hora local.
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Pedro Sánchez, el president espanyol, ha tardat només un dia en enviar ajuda humanitària a Veneçuela, per via aèria, comptant que hi ha 7.000 km en línia recta des de Madrid fins la València veneçolana. Eiii, ¿però què dius? ¡Doncs, sí! Hi ha una València a Veneçuela, amb un llac que recorda la nostra Albufera. I aquesta València americana, la València atlàntica o caribenya, està exactament a 125 km en línia recta de La Guaira, la ciutat més afectada pel doble terratrèmol veneçolà. I aquests són els valencians americans.
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En canvi, el mateix Pedro Sánchez, el mateix president espanyol, va tardar cinc dies, ¡cinc dies!, en enviar ajuda humanitària a la València mediterrània, la dels Territoris Catalanoparlants. Va ser quan milers de persones hi vam ser colpejats per la DANA i la riuada del dimarts 29-10-2024, a la Ribera del Xúquer, l’Horta de València i la Foia de Bunyol. ¡I només hi ha 300 km de Madrid a la València del Túria! Cinc dies per enviar ajuda a 300 km en línia recta, el Pedro Sánchez i els seus socis de govern, socialistes i progressistes, espanyolistes i castellanistes. ¡I tot perquè li palparen la cara quan visità Paiporta! Si no, el paio no hauria obert la mà ni hauria enviat cap ajut.
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Quina cara més dura, la del Pedro Sánchez….. envers els valencians europeus. Quina diferència amb els valencians americans. El Pedro Pedrito Pedrón, sempre pendent de la seua imatge internacional. Però als valencians mediterranis mira que ens abandonà a la nostra sort, gairebé una setmana. ¡I perquè posarem en crit en el cel! Que si no……….
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I ara, si em permeteu, voldria compartir algunes reflexions sobre la victòria en la lliga del València Bàsquet (oficialment, “Valencia Basket”, sense accents).
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El València Bàsquet i el Roig Arena, com a institució i com a recinte esportiu respectivament, discriminen i marginen cada vegada més el valencià -o català, que és el mateix- en les seus intervencions a la premsa, en l’ús amb l’afició, entre els jugadors, de l’entrenador envers els mitjans de comunicació i també, ¡com no!, en els actes multitudinaris de celebració, com fou la del passat 25-6-2026, per haver-se proclamat campions dobles, de la lliga masculina i de la lliga femenina de bàsquet.
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Sí que usà el valencià, una mica, el presentador de l’acte commemoratiu, però de manera testimonial, ‘dosificada’ en determinats moments al llarg de la gala, però només per ‘cobrir la quota valenciana’. El valencià no fou utilitzat abastament i de manera natural durant aquesta gala, com una llengua normalitzada i plenament normal, que es pot usar a tot hora i a tot arreu, com ho fan els que parlen castellà.
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I he dit que usà el valencià, això és, el català que usem a València. Però en l’acte oficial es proscrigué de manera explícita i descarada el català que utilitzen a Barcelona, que també és la nostra llengua.
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¿Per què dic això? Perquè tot just l’entrenador del València Bàsquet, Pedro Martínez Sánchez, és de Barcelona i parla perfectament el català, igual que nosaltres, els valencians. Però l’entrenador ho fa amb l’accent barceloní, com és normal, i això deu estar mal vist a València, perquè Pedro Martínez va fer la seua intervenció en castellà, sense usar el seu i nostre català, llevat de la frase atribuïda a Nino Bravo “Llarg serà el camí”.
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En compte de reivindicar i normalitzar la llengua pròpia de València, a tot arreu i a totes hores, i amb tots els accents possibles, del nord, del sud, de l’est i de l’oest, amaguen i silencien l’accent barceloní del propi entrenador, Pedro Martínez, com si aquest fos un empestat o encomanés la lepra quan parla el seu català. Com si la llengua que hi parla l’entrenador, el català de Barcelona, no fos la mateixa llengua que la nostra, el català de València.
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Podrien usar l’esport valencià per fomentar l’estima per la llengua i així enfortir la unitat de la llengua catalana, però el que fan és aprofundir en la divisió lingüística i, finalment, imposar gairebé sempre el castellà a tot arreu, fent-lo hegemònic, imperant, i arraconant cada vegada més el valencià, el català. Com si el català a València no existís gaire, com si no hagués existit mai o com si existís cada vegada menys, fins la seua gradual desaparició. “Que se consiga el efecto sin que se note el cuidado”, com deia el rei borbó Felip V, antic predecessor de l’actual rei borbó Felip VI.
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Els espanyols sempre diuen: “Unidos en la diversidad”. Però sempre es refereixen a la unitat de la llengua castellana, a una banda i altra de l’oceà Atlàntic: “El españññol, la lengua universal….”
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Respecte a la unitat de la llengua catalana, els espanyolistes i castellanistes sempre treballen per dividir-la, enfrontar-la, segregar-la, diluir-la, degradar-la i esmicolar-la al màxim, fins esborrar-la del mapa. Ja sabeu com se les gasten amb el català que parlem a Valencià, a Castelló, a Alacant, a Elx, a Santa Pola, a l’illa de Tabarca, a la Franja de Ponent aragonesa, al Carxe murcià, a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera, Conillera…….. Sempre dividint la divisió de la divisió, de la divisió, de la divisió…………
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¿I on està, aleshores, “la unió en la diversitat”, xè?
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Jo ho he comprovat des de fa anys. No dóna gust fer-te seguidor d’equips esportius valencians, perquè són cada vegada més antivalencians i més anticatalans. Les classes dirigents i les elits econòmiques valencianes tenen un autoodi exacerbat contra València i detesten tot allò que sona a català, mentre s’agenollen a tota hora i li llepen les sandàlies als amos castellans. “¡Per ofrenar noves fòbies a Escanyaaaa……!!” O també: “¡Qué bonita Valencia, si fuera Palencia…….”
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Pitjor encara, quan un català, illenc o valencià intenta exhibir una estelada independentista al pavelló esportiu “Roig Arena” de València, per exemple, fent ús del seu dret constitucional a la llibertat d’expressió, és perseguit, arraconat, identificat, fitxat i expulsat del recinte, com si fos un potencial terrorista. Quan simplement està expressant, de manera cívica i pacífica, la seua voluntat de llibertat i reclamant la Independència dels Països Catalans, res més. I res menys.
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Els catalanistes no som violents per exhibir una estelada, però els espanyolistes sí que es tornen violents quan en veuen una. Som homes llop que es transformen quan veuen la lluna plena estelada i es posen a bavejar i a vessar quatre dolls de sang, en ensumar la quatribarrada.
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Als feixistes espanyols i als ultracastellanistes sí que haurien de perseguir-los, identificar-los i fitxar-los, per evitar que cometen actes violents contra nosaltres, els catalanistes pacífics i els valencians independentistes. Però la policia espanyola sempre actua al contrari del que dicta la lògica. Perquè la policia no actua segons la lògica. Actua segons una llei espanyola no escrita, però vigent, que promulga l’extermini de la llengua i de la cultura catalana, així com del sentiment independentista catalanoparlant.
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Els independentistes valencians.
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Molts catalans i illencs pensen que al País Valencià hi ha pocs independentistes catalanistes, perquè no hi veuen gaire estelades onejant als carrers valencians (¡per no dir-ne cap!), ni tampoc hi proliferen públicament gaire manifestacions externes del nostre independentisme i del nostre catalanisme. Però és que els espanyolistes i els ultracastellanistes que viuen al nostre costat ens tenen acagallonats….. Si nosaltres tinguéssem la mateixa llibertat d’exhibir banderes independentistes com ells tenen d’exhibir banderes espanyolistes, seria una altra cosa. Però els valencians catalanistes ho veiem molt clar, des de fa dècades, que no vivim, de cap manera, en una democràcia plena.
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Ara bé, la nostra manifestació privada és una altra cosa.
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Estic convençut que, els darrers dies, molts valencians catalanistes s’hi han bolcat fent donacions econòmiques al diari VILAWEB, en la seua recaptació extraordinària d’aquest estiu, que ja acumula 72.093 euros, en una sola setmana, quan en principi l’objectiu era arribar als 50.000 euros. Un èxit sense precedents.
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I això ha sigut perquè senten VILAWEB com un mitjà de comunicació propi, molt proper i afí a ells, i perquè es troben reflectits en molts dels seus plantejaments lingüístics, culturals, ideològics i nacionals.
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Alguns valencians seran només catalanistes i altres seran també profundament independentistes. Però, aleshores, ¿per què aquests valencians no ens expressem mitjançant les urnes, quan venen les eleccions? ¿Per què és com si no existíssem, políticament parlant, a Les Corts Valencianes? Doncs perquè no hi trobem cap partit valencià que ens represente, i els partits catalans que ens agradaria escollir només s’hi presenten al Principat de Catalunya, i no els podem votar.
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És la nostra agonia. Els independentistes valencians volem expressar-nos i assolir una transcendència pública, però ens resulta impossible en la pràctica. Primer, per la persecució i assetjament salvatge que hi rebem per part d’espanyolistes i castellanistes insuportables que conviuen amb nosaltres. Segon, per la passivitat i la falta d’empatia que demostra el gruix de valencians ‘mesinfots’ o ‘meninfots’, els quals podrien ajudar-nos i defensar-nos dels violents intransigents, però no mouen ni un dit. ‘Meninfots’, xè! I tercer, perquè els pocs partits valencianistes o catalanistes que es presenten a les eleccions, com COMPROMÍS i para de comptar, són tan aigualits i covards en la pràctica política del dia a dia, que ens dóna fàstic votar a eixos farsants i manipuladors.
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Com ja he dit, els valencians catalanistes i independentistes vivim una agonia constant. Però existim, i done constància ací mateix del nostre sentiment d’estima per la llengua catalana i pels Països Catalans o Territoris Catalanoparlants. Per favor, tingueu-nos en compte i no actueu com si no existíssem, perquè llavors estareu contribuint a invisibilitzar-nos i a exterminar-nos culturalment, com venen fent els espanyols i castellans des de 1707.
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Sueca, País Valencià, Marènia. Dissabte 27 de juny del 2026. Joanjo Aguar Matoses.
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