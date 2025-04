No Esperem Nous Líders (2025-04-25)

Actualització: 2025-04-28. 04.25

No Esperem Nous Líders – Comentari de Joanjo Aguar a: VILAWEB – Editorial. (2025-04-25)

____

TEXT: "(2025-04-25) No Esperem Nous Liders – Coment VILAWEB.TXT"

(2025-04-25) No Esperem Nous Liders – Coment VILAWEB

Publicat com a comentari de Joanjo Aguar (26.04.2025. 00:10 hores) al següent Editorial de Vicent Partal, de Bétera, director del diari VILAWEB.

Quan el mal ve d’Almansa: l’origen violent de l’Espanya moderna. (Publicat el dia 24.04.2025)

++++https://www.vilaweb.cat/noticies/quan-el-mal-ve-dalmansa-lorigen-violent-de-lespanya-moderna/

No Esperem Nous Líders – Comentari de Joanjo Aguar a: VILAWEB – Editorial. (2025-04-25)

Estic d’acord amb el comentari de Josep Sabater (25-04-2025. 15:57 hores). ¿Què fem a partir d’ara? Necessitem propostes realistes i un full de ruta executable. No podem seguir planyent-nos i au. Hem d’actuar ja. El temps passa i el país s’està esmicolant. Llegiu el corprenedor comentari de Marta Puigmartí, a aquest mateix editorial de Vilaweb (25-04-2025. 09:28 hores).

++++https://www.vilaweb.cat/noticies/quan-el-mal-ve-dalmansa-lorigen-violent-de-lespanya-moderna/

També estic d’acord amb el comentari de Lluís Paloma (25-04-2025. 05:20 hores). És inútil esperar la vinguda de nous líders independentistes, que ens salvaran dels traïdors líders actuals. Està comprovat que tots els nostres líders acaben sempre sotmesos al poder espanyolista, siga per la raó que siga. Si no els compren amb diners o amb càrrecs, els empresonen durant un temps, els segresten la voluntat i fan d’ells unes titelles, robots o zombis mitjançant el xantatge emocional.

¿Què creieu que fan els poders espanyols amb la informació que obtenen mitjançant l’espionatge d’Estat? ¿Guardar-la en un calaix? Programa PEGASUS, escoltes telefòniques, seguiment policial, infiltrats en partits polítics i associacions, etc. ¿A un calaix i au? Va, home, va! L’espremen al màxim, xè!

Per combatre aquest desequilibri de forces, cadascú de nosaltres hem de ser el nostre propi líder, i continuar lluitant pels nostres propis ideals, sense esperar que els “Pares de la Pàtria” ens traguen les castanyes del foc. Això no existeix. No podem confiar sempre “en un poder superior”. No serveix de res. Ja veieu com ens ha anat a tots, de tant de confiar en els líders actuals, els darrers anys.

Vegeu, si no, com ens ha anat també als valencians que vivim o treballem a l’Horta Sud, a Torrent, Paiporta o Catarroja. Confiàvem que els serveis de la Generalitat Valenciana ens salvarien durant la DANA i la riuada del 29 d’Octubre del 2024. I el “gran líder” i “molt honorable president” de la Generalitat Valenciana estigué tota la vesprada “dinant en un restaurant”, mentre la gent s’ofegava als carrers, a les cases o als cotxes. Així són els líders, en realitat.

I els altres líders que coneixeu no són molt millors, eh! Sempre actuant pel propi interés. El president del Govern espanyol també tardà cinc dies en mobilitzar massivament l’exèrcit i els cossos de seguretat per ajudar als valencians després de la riuada. I la gent continua pensant que ¿”els líders ens salvaran”? Xè, aneu-vos-en a pastar fang!

Com us dic. No esperem nous líders. Fem cadascú tot el que puguem. “Quien pueda hacer, que haga”, com deia aquell bergant. Estem abandonats a la nostra sort. Tots som com els valencians de la DANA o com els palestins de Gaza. La diferència és que, de moment, no ens llencen bombes a sobre. De moment….

Sueca, País Valencià, Marènia (Països Catalans o Territoris Catalanoparlants). Divendres 25 d’abril del 2025. Tres-cents díhuit anys després de la Batalla d’Almansa.

Joanjo Aguar Matoses.

( NOTA: Conseqüències dels aiguats de la DANA o Gota Freda del 29-10-2024, que assolà amb una riuada el triangle Utiel-València-Cullera ).

( DANA = Depressió Aïllada en Nivells Alts. Expressió Meteorològica )

COMENTARIS ESMENTATS EN EL TEXT ANTERIOR. TOTS PUBLICATS EN EL MATEIX EDITORIAL DE VILAWEB.

++++https://www.vilaweb.cat/noticies/quan-el-mal-ve-dalmansa-lorigen-violent-de-lespanya-moderna/

Comentari de Josep Sabater (25-04-2025. 15:57 hores).

Perfecte !!! Molt bé.

I ara que ?.

Fem propostes dels moviments a seguir ? o ens seguirem queixant sense fer res ?

Ens seguim abstenint ?. Votem per rebentar-ho tot i ho fem votant als contraris ?.

La revolucio ?.

Mentre pensem me’n vaig a Can Felip, quan era jove ja ho sentia a dir.

Que tingueu un bon dia !.

Comentari de Marta Puigmartí (25-04-2025. 09:28 hores).

Bon dia. Gràcies per recordar els fets històrics. El temps desdibuixa la memòria i perdem les referències. Sempre he pensat que és una forma que té l’homo sapiens de “protegir-se” del passat per seguir endavant.

A aquestes alçades tinc clar que el poble català està desapareixent. Al meu voltant hi ha moltes persones que els fa gràcia declarar-se catalanes, pel fet de viure a Catalunya, i no en tenen res de catalanes, perquè ni parlen català, ni valoren la cultura catalanes, ni la respecten.

Ja he dit altres vegades que sóc professora de formació professional (sector automoció) en un institut del Vallès Occidental. Tinc com a molt dos alumnes (de 52) que em contesten en català quan els parlo en català. Però és que ara ni les empreses on els alumnes fan pràctiques em contesten en català. Als mateixos claustres es parla castellà!

Cada vegada menys persones utilitzen la llengua catalana. Jo sóc la rara. En definitiva, queden poquets anys per a que la conquesta sigui completa.

Cada vegada tinc més clar que el boomerang de l’1 d’octubre ens ha fet més mal que bé als catalans.

Històricament sempre s’han produït conquestes i s’ha imposat la cultura dels conqueridors.

A Palestina és molt més brutal i clar, però és una conquesta. Tots ens ho mirem esgarrifats, amb impotència. És l’evolució. Només podem tenir esperança que el vent bufi diferent per interessos diferents als de la voluntat d’un poble.

Comentari de Lluís Paloma (25-04-2025. 05:20 hores).

Espanya és igual a guerra, perquè no existeix per res més ni per a res més. Un altre tema és que això la duu a terribles contradiccions, que hem d’aprofitar.

Un error nostre, això sí: estem esperant un líder. I no, no hi ha líders: hem de, simplement, començar. Tot ens depèn d’això.

EDITORIAL DE VILAWEB. Vicent Partal, director del diari VILAWEB.

Quan el mal ve d'Almansa: l'origen violent de l'Espanya moderna. (Publicat el dia 24.04.2025)

++++https://www.vilaweb.cat/noticies/quan-el-mal-ve-dalmansa-lorigen-violent-de-lespanya-moderna/

Quan el mal ve d'Almansa: l'origen violent de l'Espanya moderna. (Publicat el dia 24.04.2025)

El 25 d’abril és, exactament, l’espill on es reflecteix amb claredat la il·legitimitat de la presència espanyola en el nostre país.

FOTO VILAWEB: Manifestació a Alacant el 12 d’abril passat [2025] per a commemorar la batalla d’Almansa.

Sempre m’ha semblat sorprenent -però també extraordinàriament significatiu- que, tenint com tenim una data tan clara i evident de quan va començar tot, de quan va començar la situació d’opressió nacional que vivim, en parlem tan poc. El 25 d’abril de 1707 és el moment exacte, el moment documentat, en què, per la força de les armes, va néixer aquesta construcció política artificial que avui fa servir el nom d’Espanya. Perquè a Almansa no va perdre un exèrcit i prou: va perdre tota una idea de país.

I cal dir-ho clarament, això: aquell 25 d’abril, els nostres territoris -concretament els tres estats catalans de l’època- no formaven part de cap “Espanya” tal com l’entenem ara, amb el significat que avui es dóna a aquest nom. Érem entitats polítiques sobiranes, amb institucions pròpies i sobirania acreditada, que simplement havíem pactat una unió dinàstica amb Castella -però no pas una fusió, ni una subordinació. Els regnes de València i Mallorques i el Principat de Catalunya teníem Generalitat i Corts, teníem moneda pròpia i exèrcit, teníem lleis pròpies i una concepció pactista del poder que era l’antítesi total de l’absolutisme borbònic. I és tot això que es va perdre als camps d’Almansa aquell dia. No pas per un acord entre iguals, ni per una reforma, ni per un procés democràtic, ni amb el diàleg, sinó per una ocupació militar en tota regla.

Aquesta és la veritat fundacional i incòmoda que el relat oficial espanyol ha maldat per amagar o desacreditar durant tres-cents anys: que l’estat que avui coneixem, l’Espanya aquesta que existeix avui, té l’origen concret en un acte de força brutal. En una conquesta militar. En una guerra. En una ocupació comparable i equiparable a tantes altres que hi ha hagut en el curs de la història i al món.

Per això després d’Almansa van arribar els decrets de Nova Planta i, doncs, la supressió total i absoluta de les nostres institucions, de les nostres lleis, de la nostra llengua i de la nostra administració. “Por justo derecho de conquista”, com escrivien ells mateixos sense cap mena de vergonya. Sense dissimular gens ni mica.

I és important que ens fixem avui en la impunitat amb què ells expliciten la violència com a font i origen del seu poder. El “dret de conquesta” era l’únic argument. El dret de conquesta i no pas el respecte a la voluntat popular, és l’únic argument. No hi havia cap altra justificació per a arrasar el nostre sistema institucional que el fet que ells havien guanyat la guerra i nosaltres l’havíem perduda.

D’aleshores ençà ja han passat més de tres segles. Però aquesta ferida original no s’ha tancat mai. S’ha mantingut oberta -i el fet és per si admirable- per la persistència del nostre poble, per la tossuderia amb què hem defensat això que som, per la continuació generació rere generació d’aquesta consciència popular que afirma, amb raó, que quan el mal ve d’Almansa a tots alcança.

Per això -encara més després de la violència emprada per Espanya com a únic argument per a frenar el Primer d’Octubre- continua essent tan important parlar d’Almansa, explicar què hi va passar aquell dia i servar-ne viva la memòria. Perquè el 25 d’abril és, exactament, l’espill on es reflecteix amb claredat -sense cap possibilitat d’equívoc- la il·legitimitat de la presència espanyola en el nostre país.

PS1. L’episodi històric de la batalla d’Almansa és, malgrat tot, encara poc conegut. Per això us oferim avui aquest article que repassa històricament tot allò que hi va passar i el perquè de la derrota dels nostres exèrcits.

++++https://www.vilaweb.cat/noticies/la-batalla-dalmansa-una-derrota-anunciada-unes-consequencies-que-encara-duren-avui/

PS2. L’economista i professora de la Universitat de Tulsa Clara E. Mattei és l’autora del llibre The Capital Order, un volum que ha suscitat molt de debat i que ha estat reconegut com un dels millors texts d’economia d’aquests darrers anys. Mattei defensa que l’austeritat -el nom amb què es coneix la política de reducció deliberada de la despesa pública, especialment en períodes de dificultats econòmiques- és un projecte de classe i no una qüestió tècnica. Per saber-ne més, l’ha entrevistada Blai Avià: “A molts progressistes els agrada fer veure que pot haver-hi capitalisme sense austeritat”.

++++https://www.vilaweb.cat/noticies/clara-mattei-entrevista-capitalisme-austeritat/

PS3. Ahir va tornar La tertúlia proscrita, amb un debat molt sucós sobre les posicions i els gests de Salvador Illa al voltant de Sant Jordi, que tanta polèmica han aixecat. Podeu veure’n el vídeo.

++++https://www.vilaweb.cat/podcast/tertulia-proscrita-illa-espanyolitzar-sant-jordi/

PS4. VilaWeb és el diari dels Països Catalans, autocentrat en la pròpia nació sense deixar de ser obert al món. Com ho són tots els grans diaris nacionals, en qualsevol país. Reforçar-lo és fer-se’n subscriptor. Vosaltres trieu si voleu tenir una alternativa com aquesta o si no ens mereixem de ser un país normal. Subscriviu-vos-hi ací.

++++https://www.vilaweb.cat/subscriptors/

