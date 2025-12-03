Llista de programes i aplicacions (apps) gratis per a Windows (2025-12-03)

Publicada llista en català de programes i aplicacions útils, totalment gratuïtes, per a Windows, MacOS i GNU-Linux.

Alguns d’aquests programes us aprofitaran en el dia a dia, per a la casa, el treball, els estudis, la diversió, l’oci, l’art, la creativitat, la màgia…. o l’amor, ¿qui sap? Tot és provar. Res no es perd, perquè…. tots són debades, de franc, pel morro, per la cara, gratis, no payment, no taxes, no money…. All free, xè, all free!

NOTA: La llista és una miqueta llarga i exhaustiva, però val la pena. Hi trobareu un munt de programes amb un gran ventall de possibilitats. Podeu compartir la llista amb tothom, o només amb qui estimeu. Sou lliures…. com el programari lliure. FOSS = Free and Open Source code Software = Programari Lliure de Codi Font Obert. IMPRESSIONANT, XÈ!!

Enllaç a la llista de programes.

++++https://blocs.mesvilaweb.cat/joanjomarenia/windows10-llista-programes-i-aplicacions-apps-utils/

** ARXIU DE TEXT PUBLICAT EN INTERNET (INTERNET PUBLISHED TXT FILE):

“LLISTA PROGRAMES UTILS – WINDOWS 10 (DATA) -TXT.TXT”

++++https://img.mesvilaweb.cat/wp-content/uploads/2025/12/PUBLIC-LLISTA-PROGRAMES-UTILS-WINDOWS-10-2025-12-01.-07.50.txt

( Sueca, País Valencià, Marènia \\*\\ //*// Dimecres 3 de desembre del 2025 )

( MARÈNIA = PAÏSOS CATALANS = TERRITORIS CATALANOPARLANTS )

( MARENIA = CATALAN COUNTRIES = CATALAN-SPEAKING TERRITORIES )

