Cartes de Marènia/Ibèria

Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

  • AA__MUSICA DISCO (Joanjo Aguar)
  • EE__ELECCIONS
  • esKKaÑÑÑa
  • Marènia
  • Quant a mi….
  • ZZ-01-Ajuntam
  • ZZ-02.01-Gen.Val CERCA
  • ZZ-02.02-Gen.Val EXAM
  • ZZ-02.03-Gen.Val OPOS
  • ZZ-03-Sanitat-i-Més
  • ZZ-10-Exam
  • ZZ-50-Pract
  • ZZ-60-Plant
  • ZZ-80-Atur
  • ZZZ-CERTIF.DIGIT
  • ZZZ-CURS-GESTI
  • ZZZ-WIN10-APPS
  • ZZZ-WIN10-PROG-ANTIC
  • ZZZZ-Cap

    • Llista de programes i aplicacions (apps) gratis per a Windows (2025-12-03)

    Publicat el 4 de desembre de 2025 per Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

     

    Llista de programes i aplicacions (apps) gratis per a Windows (2025-12-03)

    ____

    Publicada llista en català de programes i aplicacions útils, totalment gratuïtes, per a Windows, MacOS i GNU-Linux.

    Alguns d’aquests programes us aprofitaran en el dia a dia, per a la casa, el treball, els estudis, la diversió, l’oci, l’art, la creativitat, la màgia…. o l’amor, ¿qui sap? Tot és provar. Res no es perd, perquè…. tots són debades, de franc, pel morro, per la cara, gratis, no payment, no taxes, no money…. All free, xè, all free!

    NOTA: La llista és una miqueta llarga i exhaustiva, però val la pena. Hi trobareu un munt de programes amb un gran ventall de possibilitats. Podeu compartir la llista amb tothom, o només amb qui estimeu. Sou lliures…. com el programari lliure. FOSS = Free and Open Source code Software = Programari Lliure de Codi Font Obert. IMPRESSIONANT, XÈ!!

     

    ____

    Enllaç a la llista de programes.

     

    ++++https://blocs.mesvilaweb.cat/joanjomarenia/windows10-llista-programes-i-aplicacions-apps-utils/

     

    ____

    ** ARXIU DE TEXT PUBLICAT EN INTERNET (INTERNET PUBLISHED TXT FILE):
    “LLISTA PROGRAMES UTILS – WINDOWS 10 (DATA) -TXT.TXT”

     

    ++++https://img.mesvilaweb.cat/wp-content/uploads/2025/12/PUBLIC-LLISTA-PROGRAMES-UTILS-WINDOWS-10-2025-12-01.-07.50.txt

     

    ____

    ( Sueca, País Valencià, Marènia \\*\\ //*// Dimecres 3 de desembre del 2025 )

    ( MARÈNIA = PAÏSOS CATALANS = TERRITORIS CATALANOPARLANTS )
    ( MARENIA = CATALAN COUNTRIES = CATALAN-SPEAKING TERRITORIES )

    ____
    ____

    PARAULES I CONCEPTES RELACIONATS. RELATED WORDS AND CONCEPTS. (ETIQUETES. TAGS. LABELS)

    LLISTA, LIST, LISTA, PROGRAMES, PROGRAMAS, APLICACIÓ, APLICACIO, APLICACIÓN, APLICACION, APLICACIONS, APLICACIONES, APPS,
    ÚTILS, ÚTILES, ÚTIL, UTIL, UTILS, UTILES,
    GRATIS, GRATUÏT, GRATUÏTA, GRATUÏTS, GRATUÏTES, FREE, “NO PAYMENT”, NO, PAYMENT, PAY, PAYS,
    WINDOWS, WIN, MACOS, “GNU-LINUX”, GNU, LINUX, 7, 10, 11,
    USEFUL, APPLICATION, APPLICATIONS, PROGRAMS, SOFTWARE, TÍTOL, BREU, “WIN 10 APPS”,
    ENLLAÇOS, DESCÀRREGA, DOWNLOAD, LINKS,
    Sueca, País, Valencià, Marènia, “\\*\\”, “//*//”, 2025,
    MARÈNIA, PAÏSOS, CATALANS, TERRITORIS, CATALANOPARLANTS,
    MARENIA, COUNTRIES, CATALAN, SPEAKING, “CATALAN-SPEAKING”, TERRITORIES,
    IMPORTANT,
    “APPS ÚTILS”, “APLICACIONS ÚTILS”, “USEFUL APPS”, “USEFUL APPLICATIONS”, “PROGRAMES ÚTILS”, “USEFUL PROGRAMS”,
    ORDINADOR, PC, “PERSONAL COMPUTER”, “PROGRAMARI ÚTIL”, UTILITATS, “UTILITY SOFTWARE”,
    INFORMÀTICA, COMPUTING, “COMPUTER SCIENCE”, IT, “INFORMATION TECHNOLOGY”,

    ____
    ____

    ____

    ____

     

    Publicat dins de Sense categoria i etiquetada amb , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.