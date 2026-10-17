Esquerres, esquerretes, esguerrades i esgarrades. (2026-10-17)
Actualització: 2026-10-20. 06.44
Esquerres, esquerretes, esguerrades i esgarrades. (2026-10-17)
Al final de tot plegat, l’independentisme català l’ensorraran els polítics professionals i els partits que s’autoanomenen “independentistes”. Uns partits que no escolten mai als independentistes de base, de la terra, del carrer, del país. Sobretot, els polítics i els partits de les esquerres. Esquerres, esquerretes, esguerrades i esgarrades.
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Aquells que hauríeu d’estar més a prop del poble i escoltar la gent del carrer, al final de la correguda, acabeu sent els més sectaris i dictatorials de tots. Per tant, ¿qui ens salvarà de la dictadura de dretes? ¿La dictadura d’esquerres? És a dir: ¿fora Hitler, visca Stalin?
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Al final, entre tots, ens doneu una agonia bestial. Al final, els extrems es toqueu i acabeu sent, més o menys, així: PSOE = PP / ESQUERRA = SUMAR / COMPROMÍS = COMUNS / MÉS = MENYS / CUP = VOX / ALIANÇA CATALANA = PODEM / JUNTS = JUNTS.
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No sé si us heu donat compte, però hi ha molts independentistes de país que no pertanyem ni obeïm a cap partit, perquè nosaltres tenim un criteri propi i no som esclaus de ningú, ni ens deixen doblegar.
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Entre tots els polítics, de tots els partits, ens esteu enviant a la merda, una vegada i altra, als independentistes de país, quan tot just som nosaltres els que hi donem la cara per la Independència dels Territoris Catalanoparlants, dia a dia, al poble, al barri, al supermercat, al treball, a les fàbriques, a les empreses, a l’Administració Pública, a l’Església, als centres comercials, amb la família, amb la parella, amb les amistats, amb els coneguts, amb els veïns, amb els immigrants, amb els turistes, amb els expats, etc, etc, etc.
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Nosaltres som els que hi mantenim viva la flama de la llengua, de la Independència i de la llibertat del poble catalanoparlant. I vosaltres, polítics professionals, polítics apoltronats, sempre ens tracteu com uns autòmats que solament dipositem una butlleta a una urna, cada quatre anys, i ja està.
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Nosaltres també tenim pensaments i sentiments, igual que vosaltres. Però nosaltres no eixim mai als mitjans de comunicació, ni ens barallem per poltrones, ni per butaques, ni per caps de llista o imatges de cartells, ni per sous, ni per res de res. Simplement fem la nostra feina i lluitem per la nostra terra i la nostra llengua, que és el que hauríeu de fer vosaltres, polítics de partits, polítics acomodats, i que no feu ni per equivocació, xè. Per això ens heu decebut al màxim, durant anys i anys, i ja n’estem farts.
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Nosaltres continuarem lluitant i treballant, com sempre hem fet, malgrat les vostres porqueries i els vostres merders, partidistes i personalistes, interns o externs. Quan la gent ja no recorde ni qui vau ser, d’ací uns anys, nosaltres seguirem al front de batalla, perquè la nostra és una guerra de desgast, del poble catalanoparlant contra el supremacisme castellà, de la gent lliure contra l’imperialisme espanyol, de la llengua catalana contra la imposició del castellà o, impostadament, “llengua espanyola”. Ací, qui guanya és qui aguanta més anys, dècades i segles dins la trinxera. No qui es fa la foto més impactant a Facebook o Instagram, la penja i té més seguidors, per cobrar un sou de diputat. Un sou que, en pocs anys, s’haurà esvaït pagant el lloguer del vostre habitatge. Un habitatge que mai no hi podreu comprar.
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NOTA: Una cosa que no m’agrada gens de VILAWEB i altres diaris és que s’hi critique a fons, i amb raó, la CUP, ESQUERRA, COMPROMÍS, MÉS, JUNTS, ALIANÇA CATALANA, etc, però que es menyspree i s’arracone de manera sistemàtica les opcions independentistes que han sorgit els darrers anys, com DEMPEUS o ALHORA. Són noves i dignes alternatives als partits tradicionals, si aconsegueixen reunir els vots suficients, i no podeu menystindre-les com feu habitualment als mitjans.
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Si no volem votar CUP, ESQUERRA, COMPROMÍS, MÉS, JUNTS, ni ALIANÇA CATALANA, el millor que podem fer és provar sort votant ALHORA, per exemple. O també DEMPEUS, quan es presenten a les eleccions.
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Trobe molt decebedor, per part de VILAWEB en general i d’Ot Bou Costa en particular, amb alguns articles d’opinió, tornar a jugar amb foc, ¡altra vegada!, parlant a la lleugera -o a la babalà- de l’abstenció independentista catalana. Com si l’abstenció massiva de milers d’independentistes no ens hagués fet ja prou de mal, soscavant la moral de milers de catalanoparlants, que estan sumits a una depressió col·lectiva brutal, i vés tu a saber quan se’n sortiran.
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¿Per què mai no parleu d’un vot nul activament independentista, amb una butlleta escrita o impresa per cada elector on hi pose ben gran: “INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS”? Almenys, aquesta seria una millor opció que l’abstenció.
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Mai no he llegit cap article a VILAWEB que hi diga quin és l’avantatge de l’abstenció per davant d’un vot nul, a unes eleccions. ¿Què té l’abstenció que siga millor que un vot nul, si aquest fa que, obertes les urnes i escrutant muntanyes i muntanyes de sobres, milers de butlletes ens espeten als morros, com una bufetada: INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS. INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS. INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS. INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS. INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS. INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS…………?
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Tot açò, multiplicat per mil i reproduït als col·legis i taules o meses electorals d’arreu del país. I, a més a més, gravat per les càmeres dels mitjans acreditats i redifòs a totes les televisions, webs i xarxes socials. Açò donaria fe i constància d’un vot massiu manifestament independentista i radicalment catalanoparlant. Seria com un Segon Referèndum per la Independència, però aquesta vegada auspiciat i validat, molt a desgrat seu, pels poders públics de l’Estat espanyol.
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¿Per què ens queixem sempre de tot i mai no aprofitem les oportunitats que se’ns presenten, xè?
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¿Un milió d’abstencions valen més que un milió de butlletes que hi proclamen arreu del món: INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS? Que m’ho explique algú d’una vegada, SI US PLAU……
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Sueca, País Valencià, Marènia (o Països Catalans). Dissabte 17 d’octubre del 2026. Joanjo Aguar Matoses.
Últims retocs: 2026-10-20.
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EL TEXT ANTERIOR VA SER PUBLICAT INICIALMENT, COM A COMENTARI DE JOANJO AGUAR (17.10.2026. 00:38 hores), AL SEGÜENT ARTICLE D’OPINIÓ DEL DIARI “VILAWEB”:
La penúltima ferida de la CUP. (Ot Bou Costa. Article d’Opinió. VILAWEB. 16.10.2026).
[CUP: Candidatura d’Unitat Popular. Partit Independentista Català d’Esquerres].
La decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles pot ser la penúltima ferida de la CUP, perquè sembla que els uns i els altres tinguin la pulsió de fer que es desintegri per fi i anar per separat.
++++https://www.vilaweb.cat/noticies/penultima-ferida-cup-bots-barrals/
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