Esclaus contra esclaus. ¿I l’amo? De la barrera estant. (2026-09-08)
Actualització: 2026-09-09. 03.46
Esclaus contra esclaus. ¿I l’amo? De la barrera estant. (2026-09-08)
RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL (UNA MICA DESGAVELLAT, PERÒ ENTENEDOR).
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Molts esclaus catalans ara van en contra d’altres esclaus com ells, com els immigrants africans, perquè els catalans han comprovat que és impossible revoltar-se contra l’amo opressor: els supremacistes castellans. L’Estat espanyol és massa sanguinari i criminal per enfrontar-se a ell, obertament. Obertament, eh! Així que molts esclaus catalans han optat per la via fàcil, descarregar la seua rancúnia i frustració contra altres esclaus que estan pitjor que ells mateixos, els immigrants magribins i subsaharians.
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I al mateix temps, una part d’altres esclaus, també oprimits pels castellans des de fa segles, com són els llatinoamericans, es dediquen de vegades a descarregar el seu odi, rancor i desig de venjança contra els espanyols. I ho fan menyspreant i maltractant a altres esclaus de l’imperi castellà, com, per exemple, els catalanoparlants. Ens agrade o no, aquesta és la realitat. De vegades, els catalanoparlants, a casa nostra, som humiliats per la gent nouvinguda que, al seu temps, és humiliada i menyspreada pels propis espanyols.
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En compte d’unir-nos tots contra la Castella opressora, contra l’espanyolisme imperial i colonitzador, el que fem és pegar-nos galtades uns esclaus a altres, a veure quin és l’esclau més “MACHO MAN” de la plantació. Açò és un no acabar, xè!
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En summa, hi vivim a un fotimer de brou ardent, a punt de bullir i escaldar a tot arreu, esclaus contra esclaus, vassalls contra vassalls, servents contra servents….. I l’amo omnipotent, els cacics i terratinents, fons voltors, magnats i multinacionals, escanyadors de llogaters, màfies i corruptors, xantatgistes i extorsionadors, totpoderosos castellans, prepotents madrilenys, els de la CASTA DE L’IBEX 35, els del “Artículo 155. CE”, els de “¡¡A POR ELLOS, OEEE!!!”, cavernaris mesetaris, polítics ultracorruptes, empresaris ultracorruptors, ho controlen tot des de la barrera de la seua plaça de braus, com ja fa segles a Espanya, Llatinoamèrica i el Nord d’Àfrica.
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Aquests paios s’estan fent un fart de riure, veient com estem a punt de matar-nos uns a altres, catalans contra immigrants, autòctons contra nouvinguts, esclaus blancs contra esclaus negres, a mena de batalla campal entre caníbals antropòfags. Els supremacistes castellans, des de la seua plaça de braus, deuen sentir-se pletòrics i victoriosos, com els antics senadors romans veurien als gladiadors trinxar-se i esquarterar-se entre ells, al mig de l’amfiteatre. Una delícia…… psicopatal!
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L’extrema dreta ja hi conviu amb nosaltres des de fa molts anys. De fet, l’extrema dreta mai no s’ha apartat del nostre costat, perquè mai no hi ha hagut cap tall definitiu a les acaballes de la dictadura franquista, ¡QUE JA ERA D’EXTREMA DRETA! Tampoc no es depuraren els crims de guerra, la tortura policial, ni cap altre tipus de responsabilitat criminal dels governants franquistes, ni dels seus sequaços, ni de la gent que ho veia tot i no feia res.
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Amb la vinguda de la pseudo-democràcia que patim hui en dia, s’hi perdonaren tots els crims i barrabassades anteriors, es féu “tabula rasa” i es continuà endavant sense tocar els fonaments ni l’estructura interna de l’Estat feixista espanyol, que s’havia consolidat durant quaranta anys. I que duia forjant-se, val a dir, des de molts segles abans, si ho veiem en perspectiva com una ‘corrent de fons’ de llarga durada, com la conquesta, colonització i dominació perpètua del “Supremacisme Castellà” sobre tots els territoris que acapara. Com una paparra assedegada, paràsita, vampírica i vampiritzadora. Xucla i xucla i xucla la sang, i mai no s’atura, reflexiona ni demana perdó.
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I aquests fonaments -militars- i aquesta estructura interna -policial i judicial- de l’autèntic Estat feixista en què hi vivim és el que ens està colpejant la cara dia a dia, i cada vegada més fort. Pregunteu-li-ho ara mateix a la cúpula del PSOE i ja em direu si no estan cagats de por, perquè saben que l’Estat feixista espanyol ja va a per ells, a mort.
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El PSOE de Pedro Sánchez aparenta que governa l’Estat espanyol superficial, però l’Estat espanyol profund, el caciquil, el feixista, l’ultradretà, el nacionalcatolicista, el supremacista castellà; el més salvatge, cavernícola i anticatalanista, en definitiva; està a punt de cruspir-se amb creïlletes a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, a la plana major del PSOE i, si es calfen encara una mica més els ànims, són capaços d’engolir-se també a Felip VI i als seus descendents, perquè també estan molt cabrejats amb el rei actual i amb la seua falta de fermesa i d’autoritat davant del “traïdor a la patria”, segons ells, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, i tal i qual… Supose que el nou “Caudillo” serà Santiago Abascal, de VOX, i la seua “virreina” a Catalunya serà Sílvia Orriols, d’Aliança Catalana. Tots dos d’extrema dreta, obsessionats amb la immigració musulmana, però no amb la llatinoamericana.
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En fi, que allò que ens havien venut de la “Transició a la Democràcia”, era una porca mentida. Ni era “Transició”, ni era “Democràcia”. A la mínima que la democràcia, l’autogovern i les aspiracions de Catalunya i dels Països Catalans han agafat una mica de volada, ha vingut la cadena de comandament militar espanyolista a restaurar la “Sagrada Dictadura”, “para arreglar el desaguisado” (o desgavell) del “independentismo catalán” i “ha puesto a todos firmes y en orden, como Dios manda”. AMÉN.
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Aquesta fingida “Democràcia”, de fet, no era una altra cosa que la continuació ‘tova’ o ‘edulcorada’ del franquisme real, del feixisme espanyol i del supremacisme castellà. Poc dalt o baix, els tres conceptes venen a ser el mateix. “Dios es Uno y Trino”, com deien ells. Dictadura disfressada i maquillada “a la democràcia”, “a la democraciée”, però dictadura d’extrema dreta al cap i a la fi.
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Els valencians ja hi vam patir l’extrema dreta amb la dictadura de Franco (1939-1975), però també amb la denominada “Batalla de València”, durant la denominada “transició democràtica”, això és, durant els anys 1970 i 1980. Aquells valencians blavers d’extrema dreta que pul·lulaven pertot arreu estaven “serrils”. Ens insultaven, ens humiliaven i ens deien traïdors, només perquè escrivíem en el català correcte i normatiu de Pompeu Fabra. I ara, en 2026, quaranta anys després, aquells blavers “defensors del valencià contra el català” només parlen i escriuen en castellà. Mentre que nosaltres continuem parlant i escrivint en català. En català de València, que és català. Igual que l’anglés de Nova York, de Cape Town o de Sidney és anglés. I ja està.
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Els valencians també hem viscut, durant més de vint anys, governs ‘democràtics’ d’extrema dreta. Primer amb les majories absolutistes del Partit Popular, amb Eduardo Zaplana, Olivas i Camps, que acabaren exterminant gairebé tots els mitjans de comunicació públics en català, com les ràdios i televisions catalanoparlants, que hi sintonitzàvem al País Valencià. TV3, Catalunya Ràdio, Canal 9,. Ràdio 9….. També perseguiren amb multes i judicis a Acció Cultural del País Valencià, per mantindre actius els repetidors de TV3, la Televisió de Catalunya. I també s’acarnissaren administrativament, mitjançant Hisenda, l’Agència Tributària, i intentaren arruïnar econòmicament -i moralment- a Moisès Vizcaino, el director del diari “La Veu del País Valencià”, només perquè hi simpatitzava amb l’independentisme català.
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Ara mateix, els valencians patim l’extrema dreta del govern del PP amb la crossa de VOX. Pregunteu-li als professors valencians, si no se senten, perseguits, intimidats, vigilats, espiats i enclaustrats gairebé en un ghetto, pel govern actual del Partit Popular valencià, amb un Juanfran Pérez Llorca sempre a les ordres de VOX.
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“Lo que VOX me ordenéis, mi señor Abascal. Lo que VOX me ordenéis…….” Com sempre, pensant en valencià, però expressant-se públicament en castellà. Com sempre. “Per ofrenar, noves glòries a Escanyaaa………”
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Però a Catalunya també hi heu patit persecucions similars, o mil vegades pitjors, ja siga amb governs de dretes (Mariano ‘Ozores’ Rajoy) o amb govern d’esquerres (Pedro ‘Picapiedra’ Sánchez) regentant l’Estat espanyol. I també amb els governs d’Esquerra Republicana ¿de Catalunya?!!, i del Partit Socialista ‘Sobrer’ i ‘Escanyador’, a la vostra Generalitat, la Generalitat catalana.
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Tenim por de l’arribada de l’extrema dreta alemanya, espanyola i catalana. Però no serà cap nova “vinguda”, ni nova “arribada”. Serà un “redescobriment” i una “retrobada”, perquè l’extrema dreta sempre ha estat i ha conviscut entre nosaltres. Mai no ha deixat de vigilar-nos i de controlar-nos. Mai no ens ha abandonat a la nostra sort, i mai no ens ha deixat sols, al nostre aire i en llibertat.
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Això és! Mai no ens han deixat experimentar quina és l’autèntica llibertat. Ens ho podem imaginar, fantasiejar, però no la coneixem de veritat. I, possiblement, no l’assaborirem mai……….
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Vegeu una notícia de hui mateix a VILAWEB, i ja em direu si no fa pudor a seguiment policial, a espionatge de clavegueram, a policia secreta o a política inquisitorial, en plena Catalunya del Segle XXI. Any 2026. ¿¿I aquesta femtor no és també d’extrema dreta?? Al si d’un govern socialista, a l’Estat espanyol i a la Generalitat catalana….
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No sé per què hi diem, entre nosaltres: “¡Que ja venen….! ¡Ja venen….! Ja ve la ultradreta….”, quan hauríem de dir-los a ells, a la cara: “¡Refotre! ¿Encara ens doneu pel sac?! Cagon’dena! Què pesats que sou, rehòstiaa!!”
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LA NOTÍCIA DE HUI:
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“Els Mossos [d’Esquadra] diuen al jutge que no tenen documentació sobre la infiltració d’agents en l’assemblea de docents [catalans, en el marc de les reivindicacions per la millora de les condicions laborals].” (Pol Baraza Curtichs. VILAWEB. 07.09.2026). El cap de la Comissaria General d’Informació diu que l’ordre operativa no es va posar per escrit ni es va fer cap informe de la intervenció. També assegura que no es va enregistrar l’assemblea.
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https://www.vilaweb.cat/noticies/mossos-jutge-no-tenen-documentacio-infiltracio-agents-assemblea-docents/
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ÉS A DIR…… SURREALISME DE DALÍÍÍÍÍÍIIIIIIIIIIII AAHHHH!!
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Els “Mossos i Besos” no tenen mai cap documentació de res, ni enregistrament, ni transmissió…. perquè el seu arxiu és al seu cervell, enregistren amb les orelletes i el nasset, i transmeten la informació per telepatia a la resta de “Mossos i Besos” de l’Istat Ispanuol·l·L·L·l·l·l·l·l (amb el·la gem·min·n·nada·a·a·aaa………)
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Ara bé, si algun professor, una mica encoratjat o passat de to, hagués emès algun missatge d’odi que poguessen qualificar de “pseudo-terrorista”, l’haurien enterrat en vida, a una presó de màxima seguretat, i -¡ara sí!- amb un bon fardell de documents i d’enregistraments en vídeo i àudio de l’assemblea de professors.
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I dirien, llavors: “Todo este tocho de pruebas incriminatorias nos las ha proporcionado el mismo Dios, con su magnificencia divina. Los “Mossos i Besos” de las cuadras coadyuvantes tenemos una estrecha conexión con nuestro Creador, mediante la mencionada telepatía, que también usamos con los otros ángeles del Cielo, y con los demás “Mossos i Besos” de la Tierra…….”
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I ho diria tot en castellà de naZimora o Fachadolid, perquè els “Mossos i Besos” de les quadres que hi treballen a Catalunya Triomfant!! encara no han après la llengua pròpia del país on hi treballen. Ells prefereixen la llengua pròpia del Cossos i Mossos i Forces i Besos d’inseguretat de l’EstaSSi Aspannuooool. “EstaSSi, Esta No, esta me gusta y me la como yo…….”
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NOTA: El meu escrit ha quedat una mica esperpèntic i surrealista, però, ¡¡més surrealista que escoltar als Mossus i Mossegades dient que no hi tenen cap documentació ni enregistrament de les seues actuacions ‘pocilgals’…!!!! Home! Si jo no els arribe ni a la sola de la sabata, en surrealisme Daliniàààaaaahh. Ni de la sabata, ni de la bota militar, xè!!
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TRISTEN LANDER… Jei Sveken. Valencien Flander (0-5!). Marenien Reichen. Planetum Totum. Vius Lactium. Universum. Diumarten 8 stember 2026. Janjer Aikuer Mathiussen.
Sueca, País Valencià, Marènia. Dimarts 8 de setembre del 2026 (Festa Major de Sueca). Joanjo Aguar Matoses.
Últims retocs: 2026-09-09.
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EL TEXT ANTERIOR VA SER PUBLICAT INICIALMENT, COM A COMENTARI DE JOANJO AGUAR (08.09.2026. 04:06 hores), AL SEGÜENT ARTICLE EDITORIAL DEL DIARI “VILAWEB”:
Aquesta cosa tan perillosa de cercar explicacions “raonables” al creixement de l’extrema dreta. (Vicent Partal. Editorial. VILAWEB. 07.09.2026).
Aquesta batalla parcial per la democràcia i els drets humans -la de Saxònia-Anhalt- no la vam perdre diumenge a les urnes sinó el dia que alguns -cada volta més gent- van començar a acceptar la premissa que l’extrema dreta té “raons”, raons verificables i certes, per a créixer.
https://www.vilaweb.cat/noticies/aquesta-mania-tan-perillosa-de-buscar-explicacions-raonables-a-perque-creix-lextrema-dreta/
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