Ceuta i Espanya. Perpinyà i Catalunya. (2026-09-04)
Ceuta i Espanya. Perpinyà i Catalunya. (2026-09-04)
Molts espanyols mai no han visitat Ceuta, ni la visitaran mai, però ells la senten com a pròpia, com una ciutat espanyola, i diuen que la defensaran coste el que coste. (Ja veurem si és veritat……..)
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Molts catalanoparlants sí que han visitat València, Mallorca, Barcelona, Andorra i Perpinyà, però no tots les senten com a pròpies, com a ciutats de Territoris Catalanoparlants, i tampoc no les defensaran gaire, si han d’aixecar-se del sofà i suar una mica la cansalada. (Ja veurem si és veritat…….. itat?)
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Aquesta és la diferència entre Espanya i Marènia.
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A Espanya, els Països Castellans, sempre ho volen tot i es creuen amb poder absolut sobre tothom. Ja es nota en la forma de parlar, quan venen de Madrid als Països Catalans, ja…. Ens tracten com a esclaus, com a vassalls.
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A Marènia, això és, als Països Catalans, en canvi, tenim una llengua i una cultura extraordinàries, que ens uneixen i ens vinculen a tots nosaltres, catalanoparlants, però no parem de renegar de la llengua que parlem i de la cultura que mamem, i ho enviem tot a fer la mà.
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Xe! Valorem més el que tenim, xè! Si al final ens quedarem en res, xeèèee!!
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Sueca, País Valencià, Marènia. Divendres 4 de setembre del 2026. Joanjo Aguar Matoses.
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