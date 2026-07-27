Ahora entiendo a los catalanes. Ser argentino en España. Frases de Edu Forte. 

Ahora entiendo a los catalanes. Ser argentino en España. Frases de Edu Forte.
“Ahora entiendo a los catalanes. Ser argentino en España.” Frases impactantes de Edu Forte.
.
++++https://es.linkedin.com/pulse/ahora-entiendo-los-catalanes-ser-argentino-en-espana-edu-forte-38fie
.
.
FRASES MÁS IMPACTANTES DEL ARTÍCULO:
“Ahora entiendo a los catalanes. Ser argentino en España.” (Edu Forte. 21-7-2026).
.
“Bastó una derrota [futbolística] para entender lo que significa chocar contra la maquinaria del orgullo centralista español.”
.
“Ahora entiendo a los catalanes. Hizo falta que perdiéramos este Mundial [de fútbol] contra España y que nos tuviéramos que fumar ese silbido cobarde y digital en las redes para que al fin se nos cayera la venda de los ojos.”
.
“[Los españoles centralistas] disimulan un odio larvado y masticado en silencio detrás de una sonrisa de compromiso, hasta que sienten que el centralismo se impone, saca el mazo y les da la excusa para soltar la jauría.”
.
“Te toleran el folclore, siempre y cuando no reclames nada”.
.
“Nos habían vendido la fábula de la “hermandad hispanoamericana”, pero la derrota [mundialista] nos dejó ver la letra chica del contrato. Te venden el verso de una España plural y acogedora mientras se llenan la boca con la palabra integración.”
.
“La comprensión llega como un relámpago hacia los catalanes y los vascos. Al sentir en la espalda el peso aplanador del centralismo [español], […] uno entiende finalmente la tozudez casi poética con la que [catalanes y vascos] defienden su lengua, su memoria y su derecho a no ser una fotocopia de la corte [‘imperial’ madrileña].”
.
“Su pelea nunca fue capricho, era supervivencia identitaria contra la misma maquinaria que hoy te pide a vos que pidas perdón por existir.”
.
“Entender nuestra suerte no equivale a pagar con mansedumbre el derecho a estar. Una cosa es la gratitud honesta y otra muy distinta la servidumbre cultural, porque en el fondo, amparados en esa tolerancia que nos conceden [los españoles], nos quieren banales, amables y dóciles [a todos los demás].” (¡MIRA, MIRA! ¡IGUAL QUE ELS CASTELLANS ENS VOLEN ALS VALENCIANS! CONDESCENDÈNCIA CASTELLANA, ARROGANT, SUPERBA I FALSA).
.
“Nos jugamos la dignidad en no dejarnos anestesiar. Que el resultado de una pelota o el murmullo de los refutadores de leyendas en las redes no nos achique el alma.”
.
(UN EXEMPLE PER A NOSALTRES. REIVINDIQUEM LA NOSTRA IDENTITAT: SOM VALENCIANS, NO CASTELLANS. SOM CATALANS, NO ESPANYOLS. PARLEM CATALÀ, NO CASTELLÀ NI ESPANYOL).
.
.
NOTA: Joanjo Aguar Matoses ha recopilat les frases més impactants de l’article d’Edu Forte, dotant-los d’una coherència interna que respecta fidelment el text original de l’autor argentí.
DADES DE LA RECOPILACIÓ:
Sueca, País Valencià, Marènia. Divendres 24 de juliol del 2026. Joanjo Aguar Matoses.
____
____
____
Publicat dins de Sense categoria i etiquetada amb "Edu Forte", "latin-american", "New York", Amèrica, american, argent, argentí, argentin, Argentina, argentinas, argentines, argentino, argentinos, argentins, basc, basca, bascos, basques, castellà, castellano, Castilla, català, catalán, catalana, catalanes, Catalans, centralisme, centralismo, Edu, entender, entiendo, España, español, Espanya, espanyol, Estados, Estats, Euskal, Euskaldun, Euskalherria, Euskara, Euskera, football, Forte, Futbol, Herria, Hispà, hispan, hispana, hispanas, hispanes, Hispano, hispanos, hispans, latín, latina, latinamerican, latinas, latino, Latinoamérica, latinoamericana, latinoamericanas, latinoamericano, latinoamericanos, latinos, Llatí, llatina, llatines, Llatinoamèrica, llatinoamericana, llatinoamericanes, llatinoamericans, llatins, Mundial, new, Nova, Nueva, plata, plate, río, riu, river, silver, soccer, Unidos, Units, USA, vasca, vascas, vasco, vascos, york | Deixa un comentari