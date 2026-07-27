Cartes de Marènia/Ibèria

Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

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    • Ahora entiendo a los catalanes. Ser argentino en España. Frases de Edu Forte. 

    Publicat el 27 de juliol de 2026 per Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

     

    “Ahora entiendo a los catalanes. Ser argentino en España.” Frases impactantes de Edu Forte.

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    ++++https://es.linkedin.com/pulse/ahora-entiendo-los-catalanes-ser-argentino-en-espana-edu-forte-38fie
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    FRASES MÁS IMPACTANTES DEL ARTÍCULO:

    “Ahora entiendo a los catalanes. Ser argentino en España.” (Edu Forte. 21-7-2026).
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    “Bastó una derrota [futbolística] para entender lo que significa chocar contra la maquinaria del orgullo centralista español.”
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    “Ahora entiendo a los catalanes. Hizo falta que perdiéramos este Mundial [de fútbol] contra España y que nos tuviéramos que fumar ese silbido cobarde y digital en las redes para que al fin se nos cayera la venda de los ojos.”
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    “[Los españoles centralistas] disimulan un odio larvado y masticado en silencio detrás de una sonrisa de compromiso, hasta que sienten que el centralismo se impone, saca el mazo y les da la excusa para soltar la jauría.”
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    “Te toleran el folclore, siempre y cuando no reclames nada”.
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    “Nos habían vendido la fábula de la “hermandad hispanoamericana”, pero la derrota [mundialista] nos dejó ver la letra chica del contrato. Te venden el verso de una España plural y acogedora mientras se llenan la boca con la palabra integración.”
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    “La comprensión llega como un relámpago hacia los catalanes y los vascos. Al sentir en la espalda el peso aplanador del centralismo [español], […] uno entiende finalmente la tozudez casi poética con la que [catalanes y vascos] defienden su lengua, su memoria y su derecho a no ser una fotocopia de la corte [‘imperial’ madrileña].”
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    “Su pelea nunca fue capricho, era supervivencia identitaria contra la misma maquinaria que hoy te pide a vos que pidas perdón por existir.”
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    “Entender nuestra suerte no equivale a pagar con mansedumbre el derecho a estar. Una cosa es la gratitud honesta y otra muy distinta la servidumbre cultural, porque en el fondo, amparados en esa tolerancia que nos conceden [los españoles], nos quieren banales, amables y dóciles [a todos los demás].” (¡MIRA, MIRA! ¡IGUAL QUE ELS CASTELLANS ENS VOLEN ALS VALENCIANS! CONDESCENDÈNCIA CASTELLANA, ARROGANT, SUPERBA I FALSA).
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    “Nos jugamos la dignidad en no dejarnos anestesiar. Que el resultado de una pelota o el murmullo de los refutadores de leyendas en las redes no nos achique el alma.”
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    (UN EXEMPLE PER A NOSALTRES. REIVINDIQUEM LA NOSTRA IDENTITAT: SOM VALENCIANS, NO CASTELLANS. SOM CATALANS, NO ESPANYOLS. PARLEM CATALÀ, NO CASTELLÀ NI ESPANYOL).
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    NOTA:  Joanjo Aguar Matoses ha recopilat les frases més impactants de l’article d’Edu Forte, dotant-los d’una coherència interna que respecta fidelment el text original de l’autor argentí.

     

    DADES DE LA RECOPILACIÓ:
    Sueca, País Valencià, Marènia. Divendres 24 de juliol del 2026. Joanjo Aguar Matoses.

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    VALENCIA// 9 de Octubre Procesion Civica, Maria Oliver porta la senyera.
    FOTO: DANIEL GARCIA-SALA

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    VALENCIA// 9 de Octubre Procesion Civica, Maria Oliver porta la senyera.
    FOTO: DANIEL GARCIA-SALA

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