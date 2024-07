Eavan Boland ~ Saviesa

Eavan Aisling Boland (Dublín, 1944-2020) va créixer entre Londres i Nova York. El seu pare era diplomàtic. Quan ella tenia 6 anys va ser nombrat ambaixador d’Irlanda al Regne Unit i la família es traslladà a viure a Londres. Als 14 anys va tornar a Dublín, on es graduà amb honors en Llengua i Literatura Anglesa. A partir de 1996 va exercir de professora titular d’anglès a la Universitat de Stanford, on fou directora del Programa d’Escriptura Creativa. El seu temps estava dividit entre Califòrnia i Dublín, on vivia amb el seu marit, el novel·lista Kevin Casey.

La seva obra poètica, fortament marcada pels conceptes de desarrelament i pèrdua, tracta la identitat nacional irlandesa i la funció de les dones en la història d’aquest país. Així, la poesia de Boland s’identifica amb la dona anònima, la invisivilitzada, i enllaça, amb una habilitat exquisida, el mite, la història i la condició de dona. A més a més, els seus versos indaguen en la transcendència de la part ordinària de la vida, de la domesticitat, la microhistory, poc atesa en la poesia contemporània.

En la seva escriptura sovint hi predomina l’interès per la història dels segles XVIII i XIX, els més dolorosos de la colonització anglesa. El rescabalament de la veu de la gent corrent, l’ordinary people, és indestriable de la qüestió de la dona i s’erigeixen en el motor que fa avançar la seva creació fins a ser aclamada per la crítica com «la poeta més important d’Irlanda» i, segons Elain Feinstein, Eavan Boland és una de les poetes més fascinants i valentes de l’últim segle.

Podeu consultar la ressenya del seu llibre Sal oceànica, traduït al català per Miquel Àngel Llauger i editat per l’editorial Salze [aquí].

En aquest llibre hi ha el poema Violència domèstica, format per 9 parts, per 9 poemes. El setè poema, «Saviesa», és magistral. Em té fascinat:

Violència Domèstica

7. Saviesa

L’aire es proveïa de gebre. El lilà era un fantasma

de lila. Era esgarrifós i impacient alhora.

El metall tocava el fang, raspava la pedra. Tot era

detallat, lent. Hi havia cigarretes enceses, rialles.

Estaven excavant una època