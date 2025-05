Primeres paraules de Lleó XIV després de ser anomenat Papa davant dels fidels congregat a la plaça de Sant Pere del Vaticà. [traduït de l’italià]

Que la pau sigui amb tots vosaltres!

Estimadíssims germans i germanes: aquest és el primer salut de Crist Ressuscitat, el Bon Pastor que va donar la vida pel ramat de Déu. També jo voldria que aquest salut de pau entrés al vostre cor, arribés a les vostres famílies, a totes les persones, allà on siguin, a tots els pobles, a tota la terra. Que la pau sigui amb vosaltres!

Aquesta és la pau de Crist Ressuscitat, una pau desarmada i desarmant, humil i perseverant, que prové de Déu, de Déu que ens estima tots incondicionalment. Encara ressona a les nostres oïdes aquella veu feble però sempre valenta del Papa Francesc que beneïa Roma!

El Papa que beneïa Roma impartia la seva benedicció al món, a tot el món, aquell matí de Pasqua. Permeteu-me que doni continuïtat a aquella mateixa benedicció: Déu ens vol bé, Déu us estima a tots, i el mal no prevaldrà! Som tots a les mans de Déu.

Per tant, sense por, units de la mà amb Déu i entre nosaltres, avancem: som deixebles de Crist, Crist ens precedeix. El món té necessitat de la seva llum. La humanitat necessita d’ell com a pont per ser abastada per Déu i pel seu amor.

Ajudeu-vos també vosaltres, els uns als altres, a construir ponts, amb el diàleg i amb l’encontre, unint-nos tots per esdevenir un sol poble sempre en pau.

Gràcies al Papa Francesc! Vull agrair també a tots els germans cardenals que m’han escollit per ser Successor de Pere i caminar al vostre costat com a Església unida, cercant sempre la pau i la justícia, i esforçant-nos per treballar com a homes i dones fidels a Jesucrist, sense por, per proclamar l’Evangeli, per ser missioners.

Sóc fill de Sant Agustí, agustí, que va dir: «Amb vosaltres sóc cristià i per a vosaltres bisbe». En aquest sentit, podem caminar tots junts cap a la pàtria que Déu ens ha preparat.

A l’Església de Roma, una salutació especial! Hem de cercar junts com ser una Església missionera, una Església que construeix ponts de diàleg, sempre oberta a rebre, com aquesta plaça, amb els braços oberts a tothom, a tots aquells que tenen necessitat de la nostra caritat, de la nostra presència, del diàleg i de l’amor.

«Y si me permiten también, una palabra, un saludo a todos aquellos…, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo.»

A tots vosaltres, germans i germanes de Roma, d’Itàlia, de tot el món: volem ser una Església sinodal, una Església que camina, una Església que cerca sempre la pau, que cerca sempre la caritat, que cerca sempre ser propera, especialment a aquells que sofreixen.

Avui és el dia de la Súplica a la Mare de Déu de Pompèia. La nostra Mare Maria sempre vol caminar amb nosaltres, ser a prop, ajudar-nos amb la seva intercessió i amb el seu amor.

D’aquesta manera, voldria resar amb vosaltres. Recem junts per aquesta nova missió, per tota l’Església, per la pau al món, i demanem aquesta gràcia especial a Maria, nostra Mare. Ave Maria.

León XIV

(Ciutat del Vaticà, 8 de maig de 2025)