Els resultats de les eleccions municipals de 2023 al Principat han estat un toc d’atenció per als partits independentistes, en particular per a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La caiguda generalitzada d’ERC, que fa quatre anys va guanyar les municipals en vots i en regidors, és un clar indicador del descontentament de l’electorat independentista.

El partit d’Oriol Junqueras ha estat la quarta força a Barcelona, on ha perdut la meitat dels regidors que va obtenir fa quatre anys. A més, ha perdut les seves principals batllies: Lleida i Tarragona, que passaran a mans del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Aquesta situació és un reflex de l’abstenció de l’electorat independentista, que ha decidit no donar suport als partits que, segons la seva percepció, no han estat capaços de complir les seves promeses.

Aquesta abstenció és un càstic clar i contundent. L’electorat independentista ha decidit no participar en el joc polític com a forma de protesta. Aquesta situació posa de manifest la desconnexió entre els partits independentistes i la seva base electoral. Si aquesta tendència continua, els partits independentistes podrien veure’s seriament afectats en futures convocatòries electorals.

Per afrontar aquesta situació, els partits independentistes hauran de fer una reflexió profunda i honesta. Hauran de revisar les seves estratègies, les seves polítiques i, sobretot, la seva relació amb l’electorat. Hauran de treballar per reconstruir la confiança perduda i per convèncer l’electorat que són capaços de no allunyar-se del mandat 1-O.

En aquest sentit, els partits independentistes hauran de demostrar que són capaços de tornar a liderar juntament amb la societat civil el procés cap a la independència de Catalunya. Hauran de demostrar que tenen un pla clar i viable, que són capaços de superar els obstacles i que estan disposats a lluitar fins al final per aconseguir el seu objectiu, malgrat la repressió exercida pel Regne d’Espanya.

En definitiva, els resultats de les eleccions municipals han estat un toc d’atenció per als partits independentistes. Si no prenen mesures per rectificar la situació, podrien veure’s seriament afectats en futures convocatòries electorals. L’abstenció de l’electorat independentista és un senyal clar que els partits hauran de prendre molt seriosament.

