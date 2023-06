Afrontar la Salut Mental dels fills adolescents

La salut mental dels adolescents és un tema de creixent importància en la societat actual. En aquesta etapa de ràpid creixement i canvi, els adolescents s’enfronten a una sèrie de reptes únics que poden afectar la seva salut mental. Aquests reptes inclouen la pressió acadèmica, els canvis físics i emocionals, l’acceptació social, i la formació de la seva identitat. Aquests factors, juntament amb l’augment de l’ús de les xarxes socials i la pandèmia, han contribuït a l’augment de la prevalença de problemes de salut mental entre els adolescents.

Un dels problemes de salut mental més preocupants que està emergint entre els adolescents són les autolesions. Segons la Federació Salut Mental Catalunya (2022), l’autolesió és una forma de comportament que implica fer-se mal a un mateix de manera intencionada. Aquest comportament està augmentant entre els adolescents.

Els pares d’adolescents es troben sovint enfrontats a la difícil tasca de comprendre i gestionar aquests problemes de salut mental. Aquesta tasca es complica encara més per la falta d’informació i de recursos disponibles per als pares. Aquesta blocada estructurada com un breu article es basa en el treball de la Federació Salut Mental Catalunya (2022), Autolesions: Guia per a pares i mares, que proporciona una visió detallada de com els pares poden afrontar aquesta situació, amb l’enfocament particular en l’autolesió.

En aquest context, és essencial que els pares estiguin ben informats i preparats per afrontar aquests reptes.

Comprendre les Autolesions

Un dels problemes de salut mental més comuns i preocupants en els adolescents és l’autolesió. Aquest comportament pot ser un indicador de dolor emocional intens i una forma de gestionar les emocions negatives.

L’autolesió pot prendre diverses formes, incloent-hi tallades, cremades, cops o qualsevol altre mètode que provoqui un dany físic deliberat. Els adolescents que s’autolesionen sovint ho fan en secret i poden utilitzar aquest mètode com una forma de controlar o expressar el seu dolor emocional.

És important destacar que l’autolesió no és un intent de suïcidi. Tot i que algunes persones que s’autolesionen poden tenir pensaments suïcides, l’autolesió és generalment una forma de gestionar el dolor emocional intens, no un intent de posar fi a la vida.

Comprendre aquest comportament és un pas crucial per poder donar suport als adolescents que s’autolesionen. Els pares han de ser conscients que l’autolesió és un senyal que l’adolescent està lluitant amb emocions difícils i que necessita ajuda.

Aquesta comprensió pot ajudar a eliminar l’estigma associat a l’autolesió i pot facilitar la cerca d’ajuda professional. A més, pot ajudar els pares a abordar aquest tema amb els seus fills de manera sensible i comprensiva, proporcionant un suport emocional necessari durant aquest període difícil.

Estratègies per a Pares

La Federació Salut Mental Catalunya (2022) proposa diverses estratègies que els pares poden utilitzar per afrontar la salut mental dels seus fills adolescents. Aquestes estratègies es detallen a continuació:

1. Comunicació Oberta: La comunicació és una eina essencial en la gestió de la salut mental. Els pares han de fomentar un ambient on els adolescents se sentin còmodes per expressar les seves emocions i preocupacions. Això pot implicar establir un temps regular per parlar, mostrar interès per les seves activitats i amistats, i assegurar-se que saben que poden parlar de qualsevol cosa que els preocupi. També és important que els pares es mostrin oberts i disposats a parlar de temes difícils, com l’autolesió.

2. Suport Emocional: El suport emocional és un component clau en la gestió de la salut mental. Els pares han de proporcionar un suport emocional constant, mostrant empatia i comprensió. Això implica validar les seves emocions, mostrar comprensió i paciència, i ajudar-los a gestionar les seves emocions de manera saludable. També pot implicar proporcionar consol quan estan tristos, celebrar els seus èxits, i simplement estar amb i per a ells.

3. Buscar Ajuda Professional: Si els problemes de salut mental dels adolescents es tornen greus o persistents, és important buscar l’ajuda de professionals de la salut mental. Això pot incloure psicòlegs, psiquiatres, consellers escolars o altres professionals de la salut mental. Aquests professionals poden proporcionar una avaluació completa, desenvolupar un pla de tractament personalitzat, i proporcionar teràpies com la teràpia cognitiva-conductual que s’ha demostrat que és efectiva en el tractament de l’autolesió.

4. Educació: Els pares han de buscar informació sobre l’autolesió i altres problemes de salut mental. Això pot incloure llegir llibres, assistir a tallers, o buscar recursos en línia. Com més informats estiguin els pares, millor equipats estaran per ajudar els seus fills.

5. Cura Personal: És important que els pares també cuidin la seva pròpia salut mental. Això pot incloure buscar suport per a ells mateixos, prendre temps per relaxar-se i recarregar energies, i assegurar-se que estan cuidant la seva pròpia salut física i emocional.

Conclusió

La salut mental dels adolescents és un tema complex que requereix una comprensió profunda i una gestió efectiva. Els pares tenen un paper crucial en aquest procés. Amb una comunicació oberta, suport emocional i l’ajuda de professionals, els pares poden ajudar els seus fills a afrontar els seus problemes de salut mental de manera efectiva.

És important destacar que l’autolesió, tot i ser un problema de salut mental significatiu en si mateix, pot ser també un indicador de problemes de salut mental més profunds. Per exemple, pot ser un símptoma de trastorns com la depressió, l’ansietat, el trastorn límit de la personalitat o el trastorn d’estrès posttraumàtic. En alguns casos, l’autolesió pot ser un mètode que utilitzen els adolescents per afrontar el dolor emocional associat a aquests trastorns.

Això subratlla la importància de buscar ajuda professional quan es detecta l’autolesió en els adolescents. Un professional de la salut mental pot realitzar una avaluació completa per identificar qualsevol problema de salut mental subjacent i desenvolupar un pla de tractament adequat.

A més, aquesta comprensió subratlla la necessitat d’una major conscienciació i educació sobre la salut mental dels adolescents. Com més informats estiguin els pares i la societat en general sobre aquests temes, millor equipats estarem per detectar signes d’alerta, proporcionar suport i buscar ajuda quan sigui necessari.