S’alenteix la sortida del túnel.

Efectivament, tal com havíem previst, el dia 20 de març hem pujat fins a 22 defuncions diàries com a conseqüència de l’increment de contactes produït al voltant del 8 de març. El desconfinament comarcal ha representat que la taxa de contactes pugés de 1,5 a 1,8 (Recordeu que 2.4 és el valor crític per engegar una nova onada).

A continuació podeu comparar les dues taules la primera sense desconfinament comarcal, la segona amb desconfinament comarcal.

Sense desconfinament comarcal.



Amb desconfinament comarcal.



Hi ha un lleuger repunt, però els ingressats i les morts tornen a baixar.

Ara bé, els costos en ingressats i defuncions els podem veure comparant les previsions per al 31 de març en les dues taules: anàvem a 948 ingressats, anirem a 1326 ingressats; anàvem a 13,9 defuncions diàries, anirem a 18,3 defuncions diàries. La densitat de la malaltia es situava a 35.244, se situarà a 49.415. El percentatge de malalts per mil habitants a onze dies es situava a 10.6, se situarà a 12,9

Les gràfiques fins al 31 de març: