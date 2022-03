Quan començarà la setena onada?

Ja vam explicar que si hi ha decaïment immunitari, hi ha setena onada. La proximitat d’aquesta setena onada depèn de la intensitat del decaïment immunitari. Quina és aquesta intensitat?. No ho sabem.

Podem intentar una altra aproximació.

Suposem que la marxa de la pandèmia avança per onades en forma de campana. Aleshores la Rt (ràtio reproductiva bàsica, o quants malalts infecta cada malalt) pot dir-nos algunes coses:

Quan la Rt val 1 ens trobem a prop d’un màxim o d’un mínim d’infeccions. Serà un màxim, si la Rt va de Rt >1 a Rt=1 a Rt<1. Serà un mínim si la Rt va de Rt<1, 1, Rt>1.

Quan la Rt passa de decréixer a créixer, ens trobem en un punt d’inflexió avançant cap a un mínim. Quan la Rt passa de créixer a decréixer, ens trobem en un punt d’inflexió avançant cap a un màxim.

Apliquem-ho a la sisena onada, utilitzant les dades oficials.

Dia 26 de gener Rt 0,97, anteriorment Rt >1, posteriorment Rt<1. Un màxim. Dia 30 de gener màxim d’ingressos hospitalaris: 3062. I caiguda ràpida de la Rt.

Dia 9 de febrer, Rt =0,63 i la Rt torna a començar a créixer: punt d’inflexió. Creixement lent de la Rt.

Dia 17 de març, Rt 0,96. Ens apropem a un mínim; però lentament. I ens apropem, doncs, al començament, lent, de la setena onada.

En el model, suposant una taxa de decaïment del 0,12%, la Rt arriba a 1 el dia 15 d’abril. Assoliríem un mínim amb 907 ingressats hospitalaris (ahir, 979 ingressats). A partir d’aquí, lentament, començaria la setena onada.

Quin pot ser el comportament d’aquesta setena onada? Depèn de la taxa de decaïment. Si suposem una taxa com la suposada actualment = 0,12%, el punt d’inflexió seria el 3 de juny, i el màxim el dia 3 de juliol amb 1.353 ingressats.

El calendari concret que segueixi la setena onada ens anirà indicant el valor de la taxa de decaïment immunitari pel període en concret.