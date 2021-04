Més ingressats, més defuncions i endarreriment en el temps

Després del desconfinament comarcal, sense l’efecte Setmana Santa, teníem:



la taxa de contactes, després del desconfinament comarcal, l’hem hagut de situar a 1,9 i veníem de 1,5. El llindar per a una quarta onada és 2,4.

Ingressats hospitalaris i defuncions actuals ens obliguen a situar la taxa de contactes d’aquesta Setmana Santa a 2,2. Suposarem que passada la Setmana santa la taxa de contactes torna a 1,9. La taula seria la següent:



Com veieu, sense l’efecte Setmana Santa, a finals de març els ingressos hospitalaris es situaven a 1.326 i les defuncions a 18.3, amb valors en baixada. Amb l’efecte Setmana Santa, els ingressats continuen pujant fins arribar a 1.816 i les defuncions tornen a repuntar fins als 23,2. No hi ha quarta onada, però sí uns elevats costos en hospitalitzacions, defuncions i temps. Fins a finals d’abril no tornarem a assolir les xifres de finals de març. S’haurà deixar escapar un mes.

I si, a partir de ja, tornéssim a les mesures de quan el confinament comarcal, on hi havia una taxa de contactes de 1,5.?. la caiguda seria espectacular i a finals d’abril ens situaríem en 774 ingressats hospitalaris i 11,8 defuncions. A finals de maig tindríem la pandèmia sota control:

Els gràfics pel 31 de maig:



El govern s’hauria d’atrevir a fer-nos tornar al confinament comarcal. Tanmateix, té la valentia i l’autoritat per manar-ho?.