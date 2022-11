Més a la dreta, més espanyolistes

Intentarem veure que ens diuen les dades de l’última enquesta del CEO respecte a una sèrie de temes. No tant per quedar-nos en les dades, sinó per preguntar-nos per les causes. Començarem per la presentació dels resultats respecte a tres preguntes del qüestionari:

23. Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la nostra democràcia?

28. Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra i dreta, indiqui on s’ubicaria vostè? (escala 0-10)

30. On s’ubicaria vostè en una escala on un extrem significa màxim espanyolisme i l’altre extrem màxim catalanisme?



Anem a mirar l’evolució en el temps de les mitjanes. En el posicionament polític invertit he l’escala, i va de 0, extrema dreta, a 10, extrema esquerra. En el posicionament identitari, Escala de: 0, màxim espanyolisme, a 10, màxim catalanisme:



i la gràfica:



Com podem observar hi ha un desplaçament de la societat catalana cap a la dreta i cap a l’espanyolisme. Més marcat en l’àmbit social i a partir del 2020. Quina explicació hi trobem?

Farem la següent hipòtesi: L’acció col·lectiva és una cosa complicada, però resulta clar que l’individualisme possessiu, la pèrdua de confiança en els lideratges, i la manca de projecte creïble hi van en contra. Resulta clar que un projecte d’esquerres o independentista demana més acció col·lectiva. La reculada d’aquestes accions col·lectives ens indicaria, doncs, un augment d’aquells factors. En aquest sentit els que estarien més a prop del suïcidi serien la gent de Podemos.

Fixeu-vos també especialment en l’última columna «index_A», índex d’asimetria, els valors que s’hi donen ens diuen que les dades s’allunyen de la corba normal. Igual que passaria si féssim una recollida de dades sobre l’alçada sense distinció de gènere ens sortiria també asimètrica, això ens indica dos col·lectius diferents. En un proper apunt analitzarem el posicionament polític esquerra-dreta respecte al posicionament espanyolisme-catalanisme i respecte als factors que apuntàvem.

PS. Si se us acuden preguntes que podríem fer a la base de dades, i sobre quines variables, per comprovar l’individualisme possessiu, la pèrdua de confiança en els lideratges, i la manca de projecte creïble, podeu enviar-me-les a través dels comentaris.