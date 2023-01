L’estratègia xinesa respecte de la COVID resulta racionalment coherent amb les dades. A L’inici, la política de COVID 0 els va permetre un creixement econòmic de al voltant del 4,5%, mentre que els països occidentals entraven en recessió. Llavors la taxa d’infecció del virus rondava el 7% i la taxa de letalitat el 0,7%.

Ara ja no són aquestes taxes. A Catalunya mateix, amb les noves variants, la taxa d’infecció és ara del 13%; però la taxa de letalitat és del 0,053 %. El virus ha evolucionat cap a més infecció i menys letalitat.

En aquests moments, doncs, amb aquestes taxes, per la Xina és molt més difícil controlar el virus (més infecciós); però, per altra banda, la taxa de letalitat s’ha dividit per 13, cosa que li permet deixar infectar la seva població amb el resultat, en nombres relatius, de 13 vegades menys morts que als països occidentals. Seria discutible si aquesta taxa de letalitat és producte de la vaccinació; però en aquest moments a Catalunya el nombre d’immunes per vaccinació rondarà només el milió de persones, mentre que els immunes per recuperació rondaran els 4.800.000. Això és perquè es dona el decaïment i els nombre de vaccinats diari ha baixat a mínims, mentre que la gent continua infectant-se; per bé que entra molt menys als hospitals. Qualsevol nova variant, per imposar-se, ha de ser més ràpida, més infecciosa, que les actuals.

Fins abans de deixar infectar la seva població, aquestes eren les dades oficials d’alguns països en comparació a la Xina (els USA mil vegades més morts que a la Xina, en xifres relatives a la població total):



Potser el que podríem retreure’ls és que aquesta evolució de la letalitat del virus s’ha donat a costa de les infeccions d’aquí; però també s’hagués pogut adoptar aquí la COVID 0. Ara mateix la Xina, o qualsevol altre país, no té perquè no aprofitar les baixes taxes de letalitat i deixar infectar la seva població.

Pel que fa a nosaltres, d’acord amb les previsions, vam assolir el pic de la vuitena onada uns dies abans de Nadal amb 1.000 ingressats hospitalaris i 56 defuncions setmanals. Ja hem explicat que ens trobem davant d’un moviment oscil·latori esmorteït, on les onades es succeeixen tot perdent força. Les variants actuals; però es mostren molt sensibles als canvis de temperatura, de manera que aquesta pot fer que l’onada perdi o agafi força. S’haurà de veure l’augment de contactes producte de les festes; però ara va de baixada, preveiem l’inici de la novena onada a mitjans de febrer.