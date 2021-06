La Vil·la romana de Calella i Aldi Supermercados S.L. Carta oberta

CARTA OBERTA A ALDI SUPERMERCADOS SL.

Referent a l’acord de la seva empresa, ALDI SUPERMECADOS SL, amb l’Ajuntament de Calella per una nova ordenació del solar «EN PART DE L’ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS DE SANT JAUME, DE TRAMUNTANA, DEL PI I DE LA CARRETERA D’HORTSAVINYÀ, DAVANT L’HOSPITAL» de Calella que contemplava:

Qualificar el solar per a blocs comercials grans i mitjans, amb la construcció d’un equipament comercial ALDI. Establir la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Calella del sostre en forma de dret de vol per sobre del volum comercial. Implantar un aparcament públic al servei del futur equipament comercial i de l’hospital comarcal. Conservar, consolidar i fer visitables les restes arqueològiques de l’àmbit d’acord amb les indicacions de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Localització:



Considerem que l’acord responia a la creença que les restes arqueològiques de l’àmbit serien d’una importància poc rellevant, semblant a les descobertes a les excavacions del 1982, arran de N-II, davant de l’Hospital, que finalment van ser tornades a cobrir.

La realitat és que l’equip arqueològic s’ha trobat amb una fracció d’una Vil·la residencial en un estat de conservació boníssim, cosa que possibilita pensar en la seva reconstrucció en una bona part. Hem sabut també que a l’est d’on ara s’està excavant hi havia la Vil·la rústica, a l’oest un centre de producció terrissaire dels més grans del Mediterrani i que continuant l’excavació cap el sud s’hi troba la resta de la Vil·la residencial.



Tot això ha portat l’Ajuntament a declarar el jaciment, del qual el solar en forma part, Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) amb la possibilitat, si tot plegat es confirma, de passar a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) amb les corresponents figures de protecció.

Paral·lelament s’ha constituït la «Plataforma per la dignificació de la Vil·la romana de Calella» que ha tingut àmplia difusió mediàtica i que, davant aquests nous coneixements, planteja la reformulació del projecte inicial. Considerem que el projecte original estava concebut com una obra a la qual s’adapten unes restes arqueològiques. Tanmateix, la importància i significació finalment establerta de les restes arqueològiques, demana un nou projecte, que al revés, arrenqui d’una Vil·la romana a la qual s’adapta la resta del projecte.

Avui dia la tendència general i amb visió de futur en l’àmbit de l’arqueologia és jaciment a la vista + entorn-paisatge + reconstrucció de les parts més emblemàtiques. Com a exemple d’aquest tipus de conservació de jaciments arqueològics, tenim les restes d’Arbeia (Arbeia was a large Roman fort in South Shields , Tyne & Wear , England )



O Calafell, amb 18.000 visitants l’any 2019



Amb el projecte inicial, avui encara vigent, un tractament semblant de la Vil·la de Calella seria, evidentment, impossible, ja que l’obra amaga el jaciment (encara que el conservi), el parcel·la separant-lo de la resta i no respecta la integritat de la Vil·la residencial.

Això, segurament, farà que, en un futur no gaire llunyà, l’actuació actual prevista sigui vista com un atemptat a la bellesa i al patrimoni, i aparegui com un negoci especulatiu, en el sentit de prioritzar la moneda davant la cultura.

Hem sabut que pensen cedir la propietat del sòl on hi ha les restes a l’Ajuntament una vegada edificat a sobre i conservant tot el projecte inicial. No és solució, ja que el mal ja estarà fet i, a més, s’accentua la mala imatge i el caràcter especulatiu de l’actuació d’Aldi Supermercados. Donat que assolits els objectius d’edificabilitat (plantes de pàrquing i centre comercial sobre les ruïnes), traspassant la propietat de les restes, Aldi Supermercados es desfà tant de les obligacions recollides en el punt 4 de l’acord amb l’Ajuntament de conservar, consolidar i fer visitables les restes com de les que marca la Llei del Patrimoni Cultural Català (LPCC) pels propietaris de BCIL. Una col·laboració público-privada que, per tant, en aquest cas, per a vostès, consistirà en beneficis privats i despeses a l’Administració pública.

Per contra, si l’edificació es replegués a la banda nord, deixant al descobert les restes del jaciment, el centre comercial Aldi de Calella podria ser únic, amb vistes sobre la bella reconstrucció de la Vil·la.

Per tot això demanem a ALDI SUPERMERCADOS SL que, pel seu interès i per respecte a la bellesa i la cultura, demani a l’Ajuntament de Calella refer el projecte sobre el solar proposant:

Cedir a la població la propietat dels terrenys de la banda sud on es troben les restes, sense cap edificació al damunt.

Construir l’edificació a la banda nord.

Que l’Ajuntament renunciï al dret de vol.

Que l’Ajuntament reemborsi els diners gastats en l’excavació.

Esperem que valorin tot el que hem exposat. Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment

Atentament,

Calella, 17 de juny del 2021

Plataforma per la dignificació de la Vil·la romana de Calella