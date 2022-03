Els errors del CEO i, en general, de les enquestes fetes a Catalunya.

El mostreig del CEO es fa «Estratificat per grandària de municipi, amb selecció de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de lloc de naixement, sexe i edat.». Per aconseguir-ho, sobre els casos recollits s’aplica un coeficient de ponderació. Això és el que no havien fet en la primera entrega, i d’aquí els errors.

Ara bé, a Catalunya «quotes encreuades de lloc de naixement, sexe i edat» pot portar a importants desviacions, ja que tant el posicionament identitari com el social correlacionen fortament amb la llengua que l’individu considera com a pròpia. A Catalunya s’haurien de fer quotes encreuades per lloc de naixement, sexe, edat i llengua pròpia, de manera que els percentatges es corresponguessin amb els reals respecte al conjunt d’aquestes 4 variables (potser no caldria el lloc de naixement per a les quotes!!).

Concretament. Si agafem el conjunt dels baròmetres del CEO per la variable llengua pròpia, que agafa els valors: «Cat | Cast | Totes dues | Altres», tenim en percentatges:

Sumats anys 2018 i 2019 : 43,01 | 42,07 | 12,53 | 2,39.

Per l’últim baròmetre del 2020: 42,85 | 43,55 | 11,60 | 2

Omnibus 2021 : 37,27 / 47,04 / 12,46 / 3,23

És a dir, en l’última enquesta feta pel CEO, s’ha preguntat en un 47,04% a persones que consideren l’espanyol com a llengua pròpia i en un 37,27% a persones que consideren el català com a llengua pròpia. Els resultats, especialment pel que fa a la pregunta sobre la independència, però no només; resulten distorsionats.

Concretament, anem a introduir una nova variable de ponderació, que anomenarem PondLlprop, que faci que es compleixin els percentatges, quant a la llengua pròpia, de l’últim baròmetre del 2020, amb el qual farem comparacions. Aleshores, en l’enquesta del 2021 última, en la pregunta sobre la independència obtenim els següents percentatges: Si: 43,94%; NO: 49,59%, NS/NC: 6,47%. Pràcticament els mateixos que el 2020: 43,94% ; 48,63%; 7,43%.