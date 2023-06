D’on ha tret els vots Trias-Junts a BCN? (Una aproximació)

Com sempre, utilitzant l’últim baròmetre del CEO, partim de l’espai bidimensional determinat pels eixos identitari (NS, ES, EM, CM, CT) i sociopolític (NS, DT, DM, EM, EQ).

Els vots de JUNTS provenen de les següents caselles: EMxDM, CMxDT, CMxDM, CMxEqM, CTxDT, CTxDM, CTxEqM.

a Barcelona, segons el cens, hi ha 1.109.158 persones amb dret a vot, i la magnitud d’aquestes caselles és la següent:

Pob casella 159.719 EMxDM 15.528 CMxDT 55.458 CMxDM 169.701 CMxEqM 17.747 CTxDT 39.930 CTxDM 118.680 CTxEqM

La Població de cada casella l’hem obtinguda multiplicant el percentatge de població que se situa a cada casella, segons l’enquesta, per la població amb dret a vot.

Nosaltres fèiem la suposició que Trias anava a buscar vots de la casella EMxDM.

Primer simplement distribuirem el total de vot a JUNTS segons els percentatges del baròmetre. Multipliquem el percentatge de vot a JUNTS que correspon a cada casella, segons l’enquesta, pel vot total a JUNTS.

Segons això, el percentatge sobre el total de vot i la quantitat de vot a JUNTS que correspon a cada casella és:

Pob casella Percentatge sobre total vots recollits 159.719 EMxDM 2,8% 4.179 15.528 CMxDT 8,3% 12.387 55.458 CMxDM 13,9% 20.744 169.701 CMxEqM 8,3% 12.387 17.747 CTxDT 11,1% 16.565 39.930 CTxDM 19,4% 28.952 118.680 CTxEqM 36,1% 53.874 149.086

Ja es veu que aquests percentatges han quedat modificats. Per exemple, si la casella CTxDT té 17.747 persones, JUNTS no pot haver obtingut 16.565 vots d’aquesta casella.

Nosaltres fèiem la suposició que Trias anava a buscar vots de la casella EMxDM. Quants vots ha agafat d’aquesta casella?. Tot seran suposicions; però podem fer-nos una idea general. Primer anem a considerar la [Pob casella] amb la participació. Considerarem que la participació per la dreta ha estat del 70% i per l’esquerra del 55% (globalment del 60,57%). En cap cas el nombre de vots per Trias pot ser superior a aquesta xifra, i ha de guardar una certa distància. A més reduirem el percentatge provinent de CTxEQM, ja que és on, en el conjunt del país, més ha incidit l’abstenció.

Les xifres serien:

origen del vot Pob aplec Pob ha votat aplec % enquesta % proposem vots aplec 159.719 111.803 EMxDM 2,8% 16,9 25.221 15.528 10.870 CMxDT 8,3% 5,3 7.909 55.458 38.821 CMxDM 13,9% 13,9 20.744 169.701 93.336 CMxEqM 8,3% 9,3 13.879 17.747 12.423 CTxDT 11,1% 7,1 10.596 39.930 27.951 CTxDM 19,4% 15,4 22.982 118.680 65.274 CTxEqM 36,1% 32,1 47.904 100 149.235

El vot a Trias de la casella EMxDM (mig espanyol, de dreta moderada) hauria passat de 4.179 d’intenció sense Trias a 25.221, amb Trias. La baixada en la casella CTxEQM (catalans, d’esquerra moderada) s’hauria compensat per aquesta casella, EMxDM, i pels bons resultats en caselles catalans i de dretes. Un gir cap a la dreta de JUNTS.

Dues qüestions: Es pot encara intentar millorar el resultat, aprofundint el gir a la dreta i a l’autonomisme?. És extrapolable a la resta de Catalunya? és a dir, es pot desplaçar JUNTS cap a la dreta i l’autonomisme (EMxDM) sense perdre vot significatiu de CTxEQM?.

Es pot encara intentar millorar el resultat, aprofundint el gir a la dreta i a l’autonomisme?.

Els vots ja no podrien venir de catalans de dretes, perquè ja gairebé s’ha arribat a la seva totalitat. Haurien de venir, doncs, dels EMxDM. Tot dependrà de fins a quin punt JUNTS es pot desplaçar a la dreta i a l’autonomisme sense perdre significativament el vot de CTxEQM. En aquest sentit podem fer la previsió que la Míriam Nogueres ho té malament: una part de vot de CTxEQM ja l’han perdut (serà capaç de recuperar-lo?) i la Míriam no agafarà el vot de EMxDM. L’operació Trias perjudica electoralment el sector sobiranista de JUNTS

És extrapolable a la resta de Catalunya? és a dir, es pot desplaçar JUNTS cap a la dreta i l’autonomisme (EMxDM) sense perdre vot significatiu de CTxEQM?.

ERC ha intentat la mateixa jugada amb els EMxEQM (espanyols moderats, d’esquerra moderada). Però no ho ha aconseguit, ERC no augmenta de vot a EMxEQM (que va al PSC i als Comuns) i ha perdut vot catalanista de CMxEQM. Són diferents els EMxDM dels EMxEQM? o és simplement l’efecte anti-Colau i JUNTS, a nivell de país, tampoc aconseguirà vot de EMxDM? fins on es pot estirar la corda amb els CTxEQM (vot principal de JUNTS)? i amb els CMxEQM (vot principal d’ERC)?

Discutir a fons tot això ens ha de portar a reflexionar sobre la solidesa del Règim del 78 i el nivell de consciència i d’organització de l’independentisme.