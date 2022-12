De quins perfils individuals marxa el vot de JUNTS i d’ERC?

Per començar presentarem, per ordre de percentatge de casos, les caselles que es deriven de l’espai de dues dimensions determinat per l’eix esquerra-dreta i l’eix català-espanyol:



Fixem-nos que pels que es defineixen com a catalans l’esquerra moderada és àmpliament majoritària i que la dreta moderada queda a molta distancia.

El procés cap a la independència ha anat acompanyat per un desplaçament a l’esquerra dels que es consideren catalans, cosa que no ha passat amb els que es consideren espanyols. Això fa que el vot pels partits independentistes tingui com a bloc principal l’esquerra moderada.

Les puntuacions de l’enquesta van del 0 al 10, nosaltres les hem agrupat.

Per l’eix esquerra-dreta, hem agrupat 0,1 com a EqR; 2,3,4 com a EqM; 5 com a DM; 6,7,8,9,10 com a DT.

Per l’eix espanyolisme-catalanisme, hem agrupat 0,1,2,3,4 com a ES; 5 com a EM; 6,7,8 com a CM; 9,10 com a CT.

DE quines caselles treuen els vots ERC i JUNTS?:

Per ERC les sis caselles amb més pes són:

CMxEqM:102, CTxEqM: 90, CMxDM: 38, CTxEqR: 22, CTxDM: 22, EMxDM: 22

Per Junts les sis caselles amb més pes són:

CTxEqM: 62, CTxDM: 26, CMxDM: 20, CTxDT: 17, CMxEqM: 16, CTxEqR: 10

I ara de quines caselles marxen més vots?:

De quines caselles marxa el vot de Junts?.

De CTxEqM marxa el 40%, i en contrast de CTxDM marxa el 19%

Vull dir, catalans i d’esquerres se senten decebuts i catalans de dretes satisfets. Decantar-se cap a la dreta en contra de les seves proporcions en el vot és el que fa perdre vots a JUNTS, ja que el seu electorat és majoritàriament d’esquerres (62 + 16 + 10 = 88) i només minoritàriament de dretes (26 + 20 + 17 = 63). I no pot guanyar electorat que se sent català de dretes perquè no n’hi ha més. I aquest vot d’esquerres que perd no va a ERC, sinó majoritàriament a les diverses formes que hem agrupat sota el rètol abstenció.

De quines caselles marxa el vot de ERC?:

EMxDM 45% CMxDM 42% CMxEqM 30%

La pèrdua en major percentatge dins la casella, correspon a la dreta moderada; però en volum de vots a l’esquerra moderada.

És a dir, tant per Junts com per ERC la pèrdua de vot ve dels que es consideren catalans d’esquerra moderada. I més entre els que es donen un 6,7,8 de catalanitat que entre els que es donen 9,10.

Pels que abandonen ERC, com que Junts és percebut com a dreta, no hi van. Pels que abandonen JUNTS, com que ERC és percebuda com poc clara, no hi van. Noteu que de la casella CMxDM van 38 casos a ERC i 20 a JUNTS

La política de dretes és el que porta al descens dels partits independentistes JUNTS i ERC. Fixem-nos que la CUP puja, perquè recull una part de les fuites d’aquests partits. La independència és també una proposta per una societat millor i més justa, abandonar l’una és abandonar l’altra.

Finalment les taules completes:

Seleccionem aquells que afirmen recordar haver votat Junts i fem l’encreuament entre les caselles de l’espai bidimensional i la intenció de vot actual:



Seleccionem aquells que afirmen recordar haver votat ERC i fem l’encreuament entre les caselles de l’espai bidimensional i la intenció de vot actual: