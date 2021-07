CoronaVirus: S’està aplicant l’estratègia Boris Johnson (B.J.)?

Des de bon començament es van definir dues estratègies davant la Covid19. Una la podem anomenar la xinesa i l’altra la Boris Johnson. La xinesa consisteix a tallar d’arrel els brots al preu que sigui. La Johnson consisteix a deixar que la gent s’infecti i aconseguir ràpidament la immunitat de grup.

La xinesa requereix un govern amb una autoritat, que la població accepti o hagi d’acceptar, per confinar ciutats senceres en els primers indicis d’infectats.

La que intenta B. Johnson requereix que el sistema de salut no col·lapsi. Ara bé, al principi de la pandèmia amb taxes d’infecció del 7% i de letalitat del 0,7% aquesta estratègia va portar al col·lapse i va ser abandonada.

Tanmateix avui, amb taxes de letalitat del 0,05% i la població més vulnerable vaccinada, l’estratègia B.J. es podria aplicar estudiant unes mesures que comportin que la taxa d’infecció no superi un determinat llindar que pogués col·lapsar el sistema.

Per la nova variant hem hagut d’aplicar un increment de la taxa d’infecció fins a 10.66% i també, cosa no prevista, un increment de la taxa de letalitat fins a 0,07% (prèviament 0,05%). Mirem que ens diu el model amb amb aquestes taxes i continuant el ritme de vaccinacions.

Situació per ahir, 19 de juliol (observeu que ja s’han començat a incrementar les defuncions):



Situació per a d’aquí 17 dies, és a dir, el 5 d’agost:



És a dir, hauríem superat els pic d’ingressats hospitalaris amb 2891 ingressats, i el pic de defuncions diàries amb 15,2 defuncions. I tot això amb 36 dies que hauria durat aquesta última onada. Una pujada molt ràpida i una baixada igualment ràpida. Però la cosa interessant és que finalment, segons el programa, ja hauríem assolit amb escreix la immunitat de grup.

La pregunta és si s’està aplicant també, a casa nostra, l’estratègia B.J., sense haver-ho posat a debat?. Si algú ha decidit, secretament sense publicitar-ho, que els costos hospitalaris i en defuncions eren assumibles per sortir més ràpidament de la pandèmia?.

Cal dir que en el moment actual, la incògnita per aquesta estratègia és la taxa de letalitat. Comprovar si aquesta variant no comportarà també un increment d’aquesta letalitat més important del previst. Pel 16 de juliol mateix tenim declarades 16 defuncions i el programa en preveia 4,2. És això simplement un accident producte de l’atzar o marca una tendència?. Si marca una tendència el cost en vides humanes de l’estratègia B.J. a casa nostra pot ser molt elevat i segurament, ara mateix, ja no hi podem fer res.