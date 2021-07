CoronaVirus. Calen mesures ja per reduir la taxa d’infeccions.

Anem a aplicar el programa de seguiment de la pandèmia a les noves dades que estan apareixent.

Fins al 30 de juny la marxa d’ingressats i defuncions és la prevista, però a partir d’aquesta data els ingressos hospitalaris es disparen. Indica l’entrada amb força de la nova variant, molt més infecciosa, a partir del 27, 28 de juny.

Quant més infecciosa?. Per seguir la marxa dels ingressos he hagut de donar un increment diari de la taxa d’infecció del 7%, fins arribar a una taxa d’infecció del 6,7% l’1 de juliol. Aquí s’hauria de tenir present també el relaxament afegit de les restriccions, però considerant que ja abans del 27 de juny també hi havia un relaxament semblant.

Amb l’anterior variant, la vaccinació i les mesures de seguretat, la taxa d’infecció s’havia situat en el 4%, per tant, la taxa d’infecció amb 6 dies s’ha incrementat un 67%.

Suposo que en aquests dies la nova variant va desplaçant les altres. Suposo que aquesta informació també la tenen els ciutadans i que a partir del dia 1 de juliol, la gent pren més precaucions, així, hem d’introduir una reducció de la taxa d’infeccions, a causa de les mesures higièniques, que s’ha de situar en el 6.04%. Així anem quadrant les dades que dóna el model amb les reals d’ingressos hospitalaris. Precisament l’increment d’aquests ingressos ens obliga a suposar que la nova variant no havia encara desplaçat totalment les altres. Així, doncs, hem de continuar incrementant la taxa d’infecció fins arribar al 7.95% l’11 de juliol. Aquí la deixem estabilitzada en aquest valor.

Ara bé, estabilitzar-ho, com indiquen les dades, en aquest 7,95 % no és assumible, ja que comporta un fort increment dels ingressos hospitalaris els propers dies i, d’aquí uns 11 dies, l’increment de les defuncions. Concretament, si no es prenen mesures, el model prediu arribar a uns pics de 9.000 ingressos hospitalaris i 30 defuncions diàries, tot i la campanya de vaccinacions. Calen mesures ja per reduir la taxa d’infeccions d’una manera dràstica i immediata.

Situació fins avui:

Situació d’aquí 15 dies, si no es fa res de nou:



I les defuncions començaran a disparar-se!!!