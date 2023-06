En l’últim baròmetre del CEO hi ha unes preguntes referides a una actitud social tancada o oberta. Son les següents:

Fins a quin punt està d’acord o en desacord amb cadascuna de les següents afirmacions(de 1=Molt d’acord, a 5=Molt en desacord):

1. Com menys intervingui el Govern en l’economia, millor serà pel país.

2. Cal abaixar els impostos, encara que això impliqui reduir serveis i prestacions públiques.

3. L’escola ha d’ensenyar als nens a obeir l’autoritat.

4. En qualsevol circumstància, la llei sempre ha de ser obeïda.

5. Amb tanta immigració, un ja no se sent com a casa.

Utilitzant el programa estadístic de codi obert PSPP, hem sumat els valors obtinguts en les respostes a les 5 preguntes que hem col·locat sota la variable Actitud_TncOberta, la qual agafarà valors de 5 a 25. Hem traslladat aquests valors a una escala de 0 a 10 (0-actitud molt tancada, 10-actitud molt oberta).

Ara preguntarem a la base de dades sobre l’actitud tancada-oberta dels votants de JUNTS i del PSC.

temporary.

select if (int_parlament_vot_r_r=7 or int_parlament_vot_r_r=4).

;seleccionem votants de Junts (7) o PSC (4)

MEAN Actitud_TncOberta_10 BY int_parlament_vot_r_r.

;demanem la mitjana en l’actitud tancada-oberta respecte aquests aplecs de JUNTS i del PSC

La puntuació dels votants del PSC és de 4,94

La puntuació dels votants de JUNTS és de 5,56

(0-actitud molt tancada, 10-actitud molt oberta).

Allò d’un govern més progressista amb el PSC, estadísticament, no és cert, almenys pel que fa als seus votants.

Podríem preguntar-nos fins a quin punt l’enquesta podria està manipulada. Les deformacions solen venir en la selecció de la mostra; però encara que els percentatges d’intenció de vot siguin alterats, la pregunta és interior a l’aplec mateix, als votants de JUNTS i del PSC, no al seu pes relatiu. Per tant, el resultat pot reflectir correctament l’actitud d’uns i altres.