Adéu a la vuitena onada de la COVID, …

Tal com vam predir, a finals de febrer s’ha assolit el punt més baix de la vuitena onada i ha començat la novena onada. De fet la baixada d’ingressats ha estat més pronunciada del que havíem previst. Pronosticàvem baixar fins a 350 ingressats hospitalaris i s’ha baixat fins a 273, el dia 26 de febrer. De fet aquest és un element a examinar amb més detall. Ja vam explicar que cada vegada les onades son més esmorteïdes. Però l’oscil·lació s’hauria de reduir també amb el mínims, que s’haurien d’acostar al punt d’equilibri. La vuitena va tenir un màxim de 994 ingressats, el dia 11 de desembre. En l’actual onada, el programa preveu un màxim de 727 ingressats, que s’assolirien a començaments de juny. La causa de les oscil·lacions és la presencia simultània de la pèrdua progressiva de la immunitat i de l’adquisició de la immunitat, aquesta última bàsicament per haver passat la malaltia. En aquests moments, en el Principat, hi haurien 4.747.929 persones immunes per recuperació, 945.969 immunes per vaccinació i 1.129.326 susceptibles d’agafar la malaltia. Hem assolit la immunitat de ramat.

Últimament l’Administració no proporciona el nombre de defuncions. Tanmateix, la taxa de letalitat era, al començament de la pandèmia, de 0,7% i actualment se situava en el 0,053% dels infectats. De feia ja temps, però, semblava estabilitzada en aquest valor. Això donaria actualment unes 24 defuncions setmanals amb presència de la malaltia. Donada aquesta taxa de letalitat, i en general la pèrdua de virulència del virus, la cosa més raonable ara és protegir només els molt vulnerables i deixar de prendre mesures, a fi de mantenir els nivells d’immunitat. Si avui hi ha 387 ingressats als hospitals, hi hauria 89.794 persones malaltes amb símptomes menors o sense.

Les onades lleugeres continuaran fins estabilitzar-se en un nombre fix d’ingressats, que representarà l’equilibri entre pèrdua i adquisició d’immunitat.