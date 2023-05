Xavi TÚRNEZ no és Bruce SPRINGSTEEN

Ben pocs dies després dels dos concerts a Barcelona, tan difosos, celebrats i ben acompanyats, de BRUCE SPRINGSTEEN, vaig anar a sentir al Casinet d’Hostafrancs el cantautor Xavier Túrnez, Xavi per als amics. Per a les moltes i molts que suposo -i m’agradaria equivocar-me- que no el coneixeu, qui és XAVI TÚRNEZ? Jo el vaig descobrir ja fa anys, quan era ka veu -preciosa, d’altra banda- del duet format per ell mateix i pel guitarrista Daniel Sesé, que viu casualment a ben pocs metres d’on visc jo. Aquest, TÚRNEZ I SESÉ, el Daniel, amb qui vaig coincidir al concert del Xavi, em confirmà que continua actium amb nous i interessants projectes.

Però ara, la qüestió és: què tindrà Bruce Springsteen que no tingui Xavi Túrnez? Quina bestiesa que és aquesta comparació, direu! A més de pertànyer a cultures ben distintes, el primer és universalment conegut, i al segon només el coneixen uns quants. Ara: el primer omple recintes, amb més de 200.000 persones a l’Estadi de Montjuïc, i el segon, també, amb unes 300, còmodament assegudes al Casinet d’Hostafrancs…

D’Springsteen no n’he de parlar gaire. La seva trajectòria, habitualment, no l’he seguit massa, però en veure que, de sobte, se’n parlava tant, me’n vaig posar unes quantes cançons al Youtube. I sí, és habitualment bo -uns temes més que d’altres-, i la seva posta en escena és potent, però considero que, en conjunt, no n’hi ha per a tant, ni que vinguin a Barcelona Barack i Michelle Obama, Steven Spielberg i la seva dona i Tom Hancks, i els Obama -amb un president que va ser bo, però que ja fa temps que no governa- vagin a Montserrat . No n’hi ha per a aquesta idolatria.

Per cert, Xavi Túrnez també ha estat -no sé si encara ho és- això que s’en diu un “músic de metro”. Els darrers anys de la meva vida laboral vaig donar-li moltes monedes -i considero que són poques- quan jo feia l’enllaç a Barcelona entre les línies 5 -la blava- i 3 -la verda.