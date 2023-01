Des del meu republicanisme, reivindico els REIS DE L’ORIENT

Monument als Reis de l’Orient a Natal, al Brasil.

En el marc de les cavalcades de Reis, he sentit darrerament per la ràdio alguns intents, més aviat aïllats, d’organitzar cavalcades alternatives. D’una banda, sectors de la CUP rebutjaven que fossin, diguem-ne, “monàrquiques”. De l’altra, sectors de la comunitat musulmana no en volien el vincle cristià.

Crec que estem confonent la gimnàstica amb la magnèsia, tant pel que fa a l’allunyament -del tot justificat- de corones i monarquies com de renunciar a les tradicions d’aquesta terra. Home, no matem la il·lusió de la canalla! De la que es fa en nom dels únics Reis dignes d’una corona… Dels únics monarques que mereixen respecte i admiració.

A més, en el cas que aquests reis haguessin existit, la llegenda diu que més aviat eren mags, o astròlegs. Una metàfora, doncs, de la transmutació entre el diví i l’humà, entre el cel i la terra.

Per fortuna, sembla que aquestes “cavaldades alternatives” no han tirat endavant, i esperem que no ho facin en els pròxims anys. Més ben dit, mai!