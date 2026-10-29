Un enigma i un Pegaso.

Aquest apunt va de dues històries que corren en paral·lel fins que -arribat un punt- s’entrecreuen. Dues històries que tenen molt a veure amb el poder de les xarxes i de les coincidències que s’arriben a teixir en aquest diabòlic invent que és Internet. Som-hi.
Un dels cotxes que em té el cor robat de la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret, a Sils, és un magnífic Pegaso Z-102 amb carrosseria Touring. He anat exprés a veure’l moltes vegades. M’agrada tant aquella casa que he arribat a fer-ne un reportatge, publicat a Revista de Girona, en el número de setembre-octubre de 2026. Recollint informació i dades, la col·laboració amistosa i valuosíssima de Salvador Claret Sargatal va ser imprescindible. Em va explicar la història de l’adquisició d’aquell auto, que va ser certament rocambolesca i excèntrica.
És possible que qui segueixi aquest bloc hagi passat en un moment o altre per aquest apunt: https://blocs.mesvilaweb.cat/jmsansalvador/mes-enlla-del-siempre-seremos-cuatro/ . Una entrada que fa referència a un enigmàtic anunci-esquela que cada mes de setembre i de manera puntual, va apareixent a les pàgines de La Vanguardia. El mestre blocaire senyor Isern des del seu bloc Totxanes, totxos i maons, també se n’ha ocupat: https://blocs.mesvilaweb.cat/jotajotai/lesquela-verda-de-cada-2-de-setembre/ . Amb el senyor Isern ens uneix una vella coneixença i amistat i compartim alguna dèria. Estem tocats per la curiositat i aquesta dels anuncis estranys ens fa de la confraria dels espectadors perplexos.
Fa pocs dies, a l’antiga fàbrica Pegaso-Enasa, a la Sagrera, s’ha commemorat l’aniversari de la mítica marca de camions i de vehicles. La marca del cavall alat. I la Col·lecció Claret hi ha participat amb el generós préstec del seu Z-102. Els mitjans i les xarxes se n’han fet resssò i he mirat d’estar al cas del que s’anava publicant. Fins que avui, una de les grans autoritats en els esportius Pegaso dels anys 50 m’ha fet alçar de cop de la cadira on seia.
El senyor Roberto López Alcolea és un estudiós que s’ha dedicat a rastrejar tots i cadascun dels 86 autos que es van construir i en sap la vida, les curses, els accidents, les variacions mecàniques… Sap on són o què se n’ha fet. Ho sap tot. El senyor López Alcolea aportava informació molt rellevant sobre aquest vehicle en concret. Explica en una publicació al seu perfil de Facebook que havia estat estrenat de nou per un senyor que es deia Josep Maria Puig Ponsa, i va ser adquirit poc temps després pel senyor Josep Fortuny Tarrés, que el va vendre als Claret més tard.
No derrapo ni vaig donant cops de volant, no. Aquest senyor Fortuny Tarrés és un dels personatges que apareixen al recordatori anual de color verd de La Vanguardia. Havia estat el propietari del Pegaso del Museu de Sils! Explica el senyor López Alcolea que va rebre informació i fotos i detalls per part del seu fill, el tal José Pedro que surt també a les pàgines del diari.
Quin enfilall de coincidències. Si poder veure un Pegaso ja és un fet extraordinari, un autèntic unicorn, poder-ho relacionar amb l’enigmàtic anunci ja és propi de la dimensió desconeguda. I més desconeguda encara: gràcies a la informació aportada pel senyor López Alcolea torno a saltar de la cadira i em poso les mans al cap. El senyor Fortuny no només havia tingut un Pegaso! El del Museu de Sils era el tercer que tenia! Tres de vuitanta-sis.
Les dues històries, les dues anècdotes, conflueixen en aquest punt. Haver tingut un Pegaso Z-102 (o tres!) durant els anys cinquanta i seixanta era una aventura econòmica de gruix considerable. Com igualment ho és ara publicar una anunci a tota pàgina imparell a La Vanguardia cada mes de setembre. L’enigma del significat de l’anunci/esquela el continuartem ignorant, deixant-lo a discreció de la família i manifestant un profund respecte per aquest costum. Que per molts anys el podem seguir llegint a la premsa. I que per molts anys puguem seguir gaudint de la berlineta esportiva a Sils o a qualsevol de les mostres on és gentilment cedit.
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