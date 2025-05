Tres columnes, tres columnistes.

Fins no fa gaires anys, el primer plaer de cada diumenge era llevar-me aviat i llegir tres columnes a la premsa, tres articles d’opinió de tres autors diferents, en tres mitjans molt diversos, però que setmanalment em permetien gaudir de la tranquil·litat i de la quietud de casa quan el dia començava a obrir-se.

Al Punt, en Joan Ribas hi publicava La Crònica, que solia ser un comentari d’actualitat sobre algun aspecte cultural, municipal o empresarial gironí. En Joan Ribas va ser una professor mercantil, assessor de negocis d’un gran bagatge i molt implicat a la vida cultural, teatral, periodística de la ciutat. Les seves cròniques dominicals tenien l’interès dels temes que proposava i la gràcia de la proximitat. Ribas va traspassar l’any 2021 i ens vam quedar una mica deixats del seu guiatge i del seu bon criteri.

A La Vanguardia, Joan de Sagarra hi publicava setmanalment les seves Terrasses. A cent quilómetres de casa, cada diumenge ens feia participar de la vida cultural barcelonina, dels seus records, dels seus viatgs, dels seus aperitius amb whisky Jameson i dels seus cigras havans. Un columnista heterogeni i indomable, crític de teatre i enfant terrible de la gauche divine, Sagarra acaba de deixar-nos desemparats de les seves cròniques ciutadanes i culturals, redactades amb un to personal inimitable.

Em queda el Diari de Girona on Jordi Bosch publica incansablement El boulevard, un article de periodicitat dominical on comenta aspectes de rabiosa actualitat amanits de vivències i anècdotes personals d’una persona filla de Girona però que passa bona part de la setmana a Madrid. Bosch té un repertori de coneixences i de trajectòria professional en el món de la premsa i de la comunicació que ompliria fulls i fulls de diari si no tingués la limitació d’una sola columna setmanal.

Gràcies a Déu, dels meus tres columnistes de capçalera Jordi Bosch està al pic i gaudeix d’una bona salut. Li desitjo de tot cor una llarga i extensa producció dels seus esplèndids Boulevards. Cuidi’s molt, senyor Bosch!