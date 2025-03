Parlem de Sarrià, 120

Rient, rient, Parlem de Sarrià ha arribat al número 120.

30 anys de trajectòria difonent informació i cultura local és una feinada.

El número actual correspon al quadrimestre d’entre setembre i desembre de 2024 (ja se sap, anem amb volta perduda), però amb molta il·lusió en farem la presentació d’avui en vuit, el dijous 27 de març, a la Biblioteca Emília Xargay.

Els espais habituals de comunicació municipal, d’entitats del poble, d’escola, d’esports… es veuen acompanyats en aquest número pel treball històric d’Assumpció Vila sobre el combatent Joaquim Canals Cadarset, el reportatge de Jordi Duch sobre l’artista Edgar Massegú, i per una entrevista que ha fet servidor de vostès sobre en Josep M. Fernández, empleat de la brigada que s’acaba de jubilar i amb qui em feia molta gràcia poder conversar una bona estona.

Si ens hi voleu acompanyar, no us perdeu la presentació en directe!