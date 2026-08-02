Espero seguir veient-ho.

Espero poder seguir veient-ho. I llegint-ho. Perquè Jordi Masó creix, creix i creix a cada recull de relats que publica. Aquest Jo això ja no ho veuré (Males Herbres, 2026) és un monument a la distopia, a la ironia i a l’absurd, amb un domini de la narrativa i dels recursos que provoca admiració.
És la lectura que més m’ha enganxat d’aquest estiu i em sembla del tot necessari poder-ne fer difusió i recomanació.
Vuit relats i una tanda d’agraïments desconcertant, tècniques i formats narratius innovadors ens plantegen que el futur ja és aquí. Veiem com el món dels transplantaments d’òrgans ha fet molts passos endavant, com la data de jubilació pot arribar-nos de manera contundent, presenciem un reportage televisiu sobre l’adopció digne del 30 minuts d’allò que se’n deia TV3, serem presents en un nou model d’estructurar famílies i asssitirem a l’Apocalipsi. També llegirem les cròniques d’un degustador de ciberprostitució i serem convidats de pedra d’un dinar de Nadal inoblidable. I seguirem el dia a dia d’un influencer hiperactiu (i hiperdopat) per mitjà d’una xarxa social odiosa.
Jordi Masó és escriptor i pianista, per fer-li un currículum de dues paraules. No desafina mai.
Segur que no heu vist cosa igual i espero que, per molts anys, podem seguir veient-ho.
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