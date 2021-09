De Novell a Pairolí.

Salvem les distàncies, que segur que n’hi ha i de ben grans.

L’episodi de l’ex bisbe Novell que alguns mitjans han començat a comentar -cosa que jo no faré; Déu me guardi de jutjar a ningú- em remet a un episodi explicat per Miquel Pairolí al seu dietari Octubre. No puc deixar de pensar-hi de resultes que a primers de juliol vam fer una ruta literària pel barri vell de Girona. Els bons amics d’Editorial Gavarres en van ser els artífexs i la veu de Josep Maria Fonalleras va donar el to exacte al text de l’escriptor de Palol d’Onyar.

La tia Lola, tia de la seva mare, era la majordoma del canonge Arcelos, de Girona. Havia arribat a la ciutat després d’haver de païr una tremenda vivència a l’Escala: l’any 1950 el vicari “un diumenge, a mitja missa i des de la trona, va comunicar als feligresos que abjurava de la fe catòlica i es convertia al protestantisme. Després d’aquesta impressionant campanada, va deixar la missa a mig celebrar i va marxar cap a casa seva, es va vestir amb roba civil i se’n va anar.”

Coses que passen.