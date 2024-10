ZWEIG I EL CAPELLÀ

L’acompanyant de la malalta ingressada per una insuficiència cardíaca que li entrebanca fa molt de temps la norantena d’anys llegeix:

“Com un copista àrab de l’Alcorà, li agrada la delicada rodonesa de les lletres, la seva suavitat i les ondulacions marcades per les parts d’ombra, i tot per un plaer mut que, en silenci però ben viu, passa del tens esforç interior al món visible: els llibres són les flors de la llar per a aquest home modest, reposat i vegetatiu, que no te jardí davant de la seva casa municipal, i li agrada arrenglerar-los al prestatge formant avingudes bigarrades; amb una joia pròpia d’un jardiner patriarcal, en té cura de cada un, els agafa amb les seves mans primes i anèmiques com si fossin objectes fràgils”,

quan entra a l’habitació el capellà de l’hospital disposat a donar la comunió a la malalta. Justament, però, li acaben de posar la màscara d’oxigenoteràpia amb medicaments i no creu pertinent interrompre la presa per rebre el cos de Crist. Pot tornar en un altre moment.

En veure que l’acompanyant llegeix, s’interessa per saber quina és la lectura i de qui. La novel·la pòstuma de Stefan Zweig, “L’embriaguesa de la metamorfosi”, li diu l’acompanyant. Ah, no conec l’autor, confessa el capellà. L’acompanyant li diu succintament qui era Zweig però el capellà no pot dissimular que li interessa poc la descripció que li fa. Fent una lleugera reverència, s’acomiada tant de l’acompanyant com de la malalta a qui diu a l’orella que passarà demà a dur-li el Bon Jesús i que ell resarà per a ella, perquè aviat pugui tornar a casa. Sí, en fris de ser a ca nostra, li diu la malalta dificultosament; el soroll del gas encara fa més confusa la resposta i és l’acompanyant qui l’aclareix el capellà.

És en haver-se’n anat que l’acompanyant pensa en la “Carta del Sant Pare Francesc sobre el paper de la literatura en la formación” (https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2024/documents/20240717-lettera-ruolo-letteratura-formazione.html) que presentà públicament el 17 de juliol passat i en la que diu que “la literatura té a veure, d’una manera o altra, amb el que cada un de nosaltres cerca en la vida, perquè entra en íntima relació amb la nostra existència concreta, amb les seves tensions essencials, els seus desigs i significats”.

Sap greu que un capellà no conegui el grandíssim Steven Zweig.