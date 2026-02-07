marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 7 de febrer de 2026
    DIAVERS
    0 comentaris

    ZOANTROPIA

    Deia que sols hi veia quan llegia
    i que no recordava res de quan
    no en sabia. I quan no llegia entrava
    en hibernació, com un liró
    o un ratpenat, tot i que dedicava
    prou estona a fer de badabadoc.
    I a passar llista dels mots que no deia
    molt i que considerava que hauria
    de dir més sovint: atabuixar, femta,
    gec, cianobacteri, de copdescuit,
    giga, hacanea, iàtric, muciforme,
    nabera, pubescència, quiasme,
    simonia, xarbotar, zigodàctil…
    Encara sent l’ardor de la galtada
    d’un pinxo a qui digué que era napbuf.
    N’hi ha que diuen que té zoantropia.

